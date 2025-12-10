Jordi Hurtado cuenta en 'La Revuelta' cuál es su verdadero vínculo con Jordi Évole y habla de su futuro en TVE

Jordi Hurtado ha aterrizado en 'La Revuelta' por primera vez este miércoles meses antes de que 'Saber y ganar' celebre su 29 aniversario en La 2, donde se emite actualmente. Y tras sincerarse con David Broncano sobre los entresijos del longevo concurso, el presentador ha sorprendido pronunciándose por primera vez sobre el inesperado vínculo familiar que le une a Jordi Évole.

"En febrero cumplimos 29 años, parece que el programa se va consolidando, ha agarrado en la programación...", ha comenzado bromeando el mítico presentador de TVE desvelando que, como graban las emisiones en bloques, ya han grabado la entrega en la que celebrarán los 29 años del concurso el próximo febrero. "Nosotros ya hemos pasado la Navidad, ha sido estupenda, los turrones buenísimos, las uvas...", continuaba vacilando el invitado.

Jordi Hurtado se pronuncia sobre su futuro en 'Saber y ganar' a pocos meses del 29 aniversario del programa: "Seguirá sin mí"

Así, Jordi Hurtado también ha querido celebrar la estabilidad que han conseguido durante los últimos años en el programa. "Hemos estado unos 20 años en los que solo firmábamos de tres meses en tres meses", ha confesado sorprendiendo al humorista, que le preguntaba inmediatamente por el futuro del concurso. "Hombre habrá temporada 30 y más. Yo creo que nos va a sobrevivir a los que lo estamos haciendo ahora", aseguraba el comunicador.

Saber y ganar es ETERNO



El caldo primigenio de la televisión y de los concursos. Llevan 29 AÑOS y 6825 programas. #LaRevuelta @Sabery_Ganar pic.twitter.com/feYXGCSTYi — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 10, 2025

"Yo creo que seguirá sin mi, absolutamente. Yo antes presentaba también los fines de semana, sábado y domingo ahí, a la familia la tenía ya desesperada", ha afirmado el presentador respecto a su jubilación, pronunciándose sobre cómo ha cedido el testigo a Rodrigo Vázquez durante esta temporada por primera vez en la historia del concurso, relevándole el antiguo presentador de 'El Cazador' los fines de semana. "Ayer hice el programa 6825, de diario", ha desvelado el presentador.

Ha sido entonces cuando David Broncano le ha preguntado por su vínculo con Jordi Évole y el presentador de 'Saber y ganar' ha sorprendido explicando su parentesco con el periodista de La Sexta. "La abuela de Jordi Évole era prima de mi madre. Su padre es Gonzalo Évole Hurtado, que sé que me ve todos los días, desde aquí un beso enorme, a su padre también", ha explicado Jordi Hurtado.

"A veces coincidimos sí. Recuerdo sobre todo de pequeño ir a Cornella con toda su familia, verlos con mis padres. Nos llevamos bien", ha recordado el presentador, asegurando que mantiene una buena relación con el conductor de 'Salvados'. "Es un admirable presentador y comunicador, periodista", ha sentenciado el rostro de La 2 entre aplausos del público.