Así ha sido la despedida forzosa de Fer Castro de 'Saber y Ganar' tras su coronación en el programa 100 en TVE

Si hace unos días Fer Castro volvía a 'Saber y ganar' después de tener que abandonar el concurso de Jordi Hurtado el pasado mes de septiembre; este lunes 1 de diciembre el gallego ha vuelto a hacer historia en el formato de La 2.

Y es que el joven gallego a quién también pudimos ver en 'Pasapalabra' y 'Cifras y letras' ha cumplido sus 100 programas en 'Saber y ganar' sumándose a la lista de centenarios del célebre concurso.

En su programa 100 de 'Saber y ganar', Fer Castro se ha enfrentado a numerosas pruebas para demostrar por qué merece ser centenario y uno de los mejores concursantes de la historia del programa junto a otros tan recordados como Óscar Díaz ('Pasapalabra'), Manolo Romero, María Hernanz, Victoria Folgueira, Rafa Castaño, Justo de Castro o Ángel Chacón.

📢 ¡Hoy es el GRAN día de Fer Castro! Por fin celebra su coronación como 'Centenario' tras pasar 100 días en #SaberyGanar y os prometemos que será un programa para recordar.



📆 Esta tarde a partir de las 15:45 horas en @la2_tve y @rtveplay pic.twitter.com/zG0cawgxYa — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) December 1, 2025

Así, Fer Castro se ha enfrentado al triple reto con la ayuda de un ex concursante como Suso Quesada, uno de los magníficos de este año, para tratar de superar la prueba pues si no acertaba todas las cuestiones su marcador se quedaría a 0 pues se jugaba al doble o nada. Y precisamente gracias al canario, Fer conseguía superar el reto.

"Fer enhorabuena ha hecho un esfuerzo tremendo. Ha demostrado que es un extraordinario concursante en esta prueba, muchas felicidades", le decía Jordi Hurtado antes de anunciarle al gallego todo lo que había conseguido. En este programa, el compostelano sumaba 4.360 euros.

El mensaje de Fer Castro a la audiencia de 'Saber y ganar'

Y finalmente, Fer Castro se marcha de 'Saber y ganar' con 81.510 euros después de sus 100 programas. El gallego regresará junto al propio Suso Quesada en los programas especiales de los magníficos del 2025, que se celebrarán en el mes de febrero.

Antes de despedirse, Fer ha tenido un minuto de oro para dirigirse a la audiencia. "Una participación larga en un programa de televisión tiene sus aspectos positivos, pero también negativos. Durante los momentos malos, uno se pregunta cuál es el sentido de todo esto y la respuesta es usted, al otro lado de la pantalla, si en algún momento le hemos provocado una sonrisa, si en algún momento se ha olvidado de sus problemas gracias a nosotros o si en algún momento ha aprendido algo todo esto habrá valido la pena", empezaba diciendo.

"Sigamos apostando por la ciencia, la educación, la cultura, sigamos protegiendo el medio ambiente, apostando por la diversidad y defendiendo todas las causas justas dentro y fuera de la televisión", agregaba. "Y los últimos segundos se lo dedico a todas las personas que han hecho posible mi paso por televisión, a todas que se han alegrado de ello. A todos eles, moitas grazas e hata proxima ocasion", concluía diciendo en gallego.