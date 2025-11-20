'Saber y Ganar' recupera a este histórico concursante de 'Pasapalabra' tras su abandono sin explicación

Los fans de 'Saber y ganar' están de enhorabuena pues el programa ha recuperado desde este jueves a uno de sus concursantes más queridos. Así, Jordi Hurtado ha vuelto a dar la bienvenida al concurso de La 2 a Fer Castro, el joven gallego a quién pudimos ver también en 'Pasapalabra' y 'Cifras y letras'.

Hay que recordar que Fer Castro formaba parte del equipo de concursantes de 'Saber y ganar' en el arranque de la nueva temporada en septiembre. Sin embargo, de repente, el compostelano anunció que tenía que abandonar el programa tras 92 entregas y al borde de llegar a los 100 programas, la cifra en la que los concursantes son despedidos por la puerta grande.

"Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro no va a seguir su participación, de momento, con nosotros. Tiene, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver", anunció en su momento Jordi Hurtado.

Ahora, dos meses después, Fer Castro ha regresado a 'Saber y ganar' para cumplir con su compromiso y poder llegar a la mágica cifra de 100 programas. De conseguir mantenerse en el mismo, el gallego llegaría a esa cifra el próximo 1 de diciembre. Será ese día cuando tenga que volver a despedirse de la audiencia. Aunque esta vez lo hará a lo grande tras haber hecho historia.

La incorporación de Fer Castro a 'Saber y ganar' llega coincidiendo con la marcha de otra de sus concursantes, Ana Carné. "Hoy queremos decirles que nuestra concursante, Ana Carné de Mataró, no podrá estar con nosotros, en estos momentos no puede seguir con su participación en el programa", anunciaba Jordi Hurtado al arrancar.

"La esperamos muy pronto y como saben únicamente se permite una ausencia en el programa", añadía recordando la nueva norma impuesta por la dirección por la que solo se permite a los concursantes un abandono por motivos personales y profesionales con posibilidad de volver y retomar su concurso con normalidad.

Pero para suplir su baja, 'Saber y ganar' ha contado como decimos con un viejo conocido. "Tenemos una sorpresa. Ha regresado y está con nosotros un gran magnífico, Fer Castro, de Santiago de Compostela", añadía el presentador del concurso. "Bienvenido Fer", le decía. "Bien hallado", contestaba él.

"Cuéntenos donde ha estado porque creo que no ha parado", le cuestionaba Jordi Hurtado. "Si bueno, he estado en Miami preparando el nuevo álbum, preparando la gira por América Latina presentando el nuevo single", bromeaba el gallego. "¿Dispuesto a llegar al 100? Ya sabe que solo se permite una ausencia, así que ahora o se mantiene si no queda eliminado en el reto porque no hay más ausencias", le recordaba Jordi. "Suena amenazador", le contestaba el concursante. "Suena a realidad", terminaba diciendo el catalán.