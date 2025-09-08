Jordi Hurtado anuncia el motivo del inédito abandono de Fer Castro en 'Saber y Ganar' tras 92 programas

'Saber y ganar' arrancaba la semana pasada su nueva etapa con un especial en prime time para el estreno de su nuevo plató. Pero lo que no esperábamos era lo que se iba a vivir en el programa de este lunes con la inesperada marcha de uno de sus concursantes más queridos: Fer Castro.

Fer Castro llevaba 92 programas en 'Saber y ganar', por lo que estaba al borde de convertirse en centenario en el concurso que presenta Jordi Hurtado en La 2. Sin embargo, este lunes, en el que iba a ser su programa 93 el joven concursante desaparecía por sorpresa.

Así, justo cuando se iba a producir la hazaña de Fer Castro de llegar a los 100 programas y tener que abandonar el concurso precisamente por eso; el gallego se ha ausentado de 'Saber y ganar' sin ninguna explicación oficial sobre esta decisión.

Este lunes, Jordi Hurtado se dirigía a la audiencia para referirse a la ausencia de Fer Castro. "Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro, que ha estado con nosotros durante 92 programas, no está. Confiábamos hoy en su presencia, pero no va a seguir su participación, de momento, con nosotros. Tiene, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver. Mucha suerte y desde aquí un abrazo, Fer", explicaba el presentador sin entrar en detalles.

De esta manera, salvo que Fer Castro vuelva en un futuro y 'Saber y ganar' decida retomar su cifra, el concursante se queda sin poderse despedir del concurso y sumarse a los centenarios del programa que han pasado a la historia.

Ante la marcha de Fer Castro, 'Saber y ganar' volvía a dar la bienvenida a Marc, un joven profesor que tenía acumulados 18 programas y 10.290 euros y que se reincorpora al programa para aumentar aún más su marcador ocupando el hueco que deja el ex participante de 'Pasapalabra'.