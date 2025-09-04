Sentencia generalizada a la nueva era de 'Saber y Ganar' con Jordi Hurtado y su cambio histórico en La 2

'Saber y ganar' regresó este miércoles a La 2 tras poner fin a una de las pausas vacaciones más largas de la historia del programa. Tras dos meses de descanso, el espacio conducido por Jordi Hurtado arrancó su nueva temporada con una doble emisión llena de sorpresas. Entre ellas, nuevo plató, un cambio sin precedentes en el concurso y la bienvenida oficial a Rodrigo Vázquez, que se pondrá al frente del formato los fines de semana.
Tras casi 30 años en nuestras pantallas, el mítico concurso de Televisión Española arrancaba este miércoles su primera emisión de la temporada con un importante cambio que no pasó desapercibido entre los fieles seguidores del programa. "'Saber y ganar', un concurso presentado por Jordi Hurtado", se pudo escuchar como en cada entrega, pero esta vez a través de la voz de Elisenda Roca, no la de Juanjo Cardenal.
'Saber y ganar' estrena nuevo plató y da la bienvenida a Rodrigo Vázquez antes de su debut
Justo después, se pudo ver el renovado plató del concurso de La 2, con un pantallón como elemento central del set, una pista circular y una mesa común de grandes dimensiones para acoger a todos los concursantes. En un ambiente más moderno y colorido, Jordi Hurtado dio el pistoletazo de salida a la doble emisión con la que arrancaban el curso televisivo, rodeado de concursantes bicentenarios.
Jero Hernández, David Díaz, Victoria Folgueria, Óscar Díaz, Manolo Romero y Víctor Castro ocuparon el panel de concursantes para enfrentarse a diferentes pruebas y recordar algunos de los mejores momentos de la historia de 'Saber y ganar'. Sin embargo, el momento más simbólico de la noche llegó durante el primer tramo, cuando Rodrigo Vázquez irrumpió en plató para recibir su bienvenida oficial.
Cabe recordar que el presentado de 'El Cazador' se pondrá al frente de la edición de fin de semana del concurso cultural, por lo que Jordi Hurtado no dudó en cederle el relevo este miércoles desde el renovado plató. "Feliz de formar parte de esta nueva etapa, con toda la familia y este fantástico equipo", señaló el comunicador, entusiasmado por esta nueva aventura televisiva. "Te deseo, de entrada, muchísima suerte. Tienen que apoyar absolutamente a Rodrigo Vázquez porque lo va a hacer muy bien", sentenció el mítico conductor del espacio.
"¡Vaya presión! Esto es como aparcar con gente mirando, no es nada agradable con Jordi aquí al lado", señaló Rodrigo Vázquez, que terminó estrenándose antes de tiempo este miércoles con los concursantes. "Hoy es mi primer día y me voy a estrenar con vosotros, voy a daros las pistas con mucho cariño y mimo", bromeó el nuevo conductor de 'Saber y ganar' a sus concursantes antes de recibir un gran aplauso ante esta nueva etapa del programa, que también ha traído nuevas pruebas.
El concurso de TVE estrenó este miércoles una renovada prueba tras las clásicas 'Preguntas calientes'. Se trata de 'Descubriendo', un reto en el que los concursantes deben formar parejas de preguntas y respuestas para tratar de descubrir las imágenes que se ocultan detrás de las casillas de un panel. Y las redes no han tardado en sentenciar esta tanda de novedades en el mítico formato.
"Fantástico el nuevo decorado y fabuloso el primer programa de la nueva temporada ¡Grandes y gracias!", escribió un espectador en la plataforma X. "Gran primer programa diario de la temporada aunque vaya hora extraña para retransmitirlo", publicó otro usuario haciendo referencia al salto del espacio al prime time de La 2 para su doble estreno especial.
