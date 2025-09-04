Sentencia generalizada a la nueva era de 'Saber y Ganar' con Jordi Hurtado y su cambio histórico en La 2

'Saber y ganar' regresó este miércoles a La 2 tras poner fin a una de las pausas vacaciones más largas de la historia del programa. Tras dos meses de descanso, el espacio conducido por Jordi Hurtado arrancó su nueva temporada con una doble emisión llena de sorpresas. Entre ellas, nuevo plató, un cambio sin precedentes en el concurso y la bienvenida oficial a Rodrigo Vázquez, que se pondrá al frente del formato los fines de semana.

Tras casi 30 años en nuestras pantallas, el mítico concurso de Televisión Española arrancaba este miércoles su primera emisión de la temporada con un importante cambio que no pasó desapercibido entre los fieles seguidores del programa. "'Saber y ganar', un concurso presentado por Jordi Hurtado", se pudo escuchar como en cada entrega, pero esta vez a través de la voz de Elisenda Roca, no la de Juanjo Cardenal.

✴️ ¡Desvelado el misterio! Ya tenemos aquí el nuevo plató de #SaberyGanar para esta nueva temporada que llega con novedades.



Por cierto, ¡también estrenamos redes sociales! ¿Ya nos seguís en Twitter en @SaberyGanar_TVE?



⭕️ https://t.co/HpsuDgMLJR pic.twitter.com/7qfqvK8mhW — La 2 (@la2_tve) September 3, 2025

'Saber y ganar' estrena nuevo plató y da la bienvenida a Rodrigo Vázquez antes de su debut

Justo después, se pudo ver el renovado plató del concurso de La 2, con un pantallón como elemento central del set, una pista circular y una mesa común de grandes dimensiones para acoger a todos los concursantes. En un ambiente más moderno y colorido, Jordi Hurtado dio el pistoletazo de salida a la doble emisión con la que arrancaban el curso televisivo, rodeado de concursantes bicentenarios.

Jero Hernández, David Díaz, Victoria Folgueria, Óscar Díaz, Manolo Romero y Víctor Castro ocuparon el panel de concursantes para enfrentarse a diferentes pruebas y recordar algunos de los mejores momentos de la historia de 'Saber y ganar'. Sin embargo, el momento más simbólico de la noche llegó durante el primer tramo, cuando Rodrigo Vázquez irrumpió en plató para recibir su bienvenida oficial.

😍 No podría haber mejor manera de empezar esta nueva temporada que con la compañía de estos seis Bicentenarios de @SaberyGanar_TVE. ¡Bienvenidos a casa!#SaberyGanar pic.twitter.com/QBvPlGNNNU — La 2 (@la2_tve) September 3, 2025

Cabe recordar que el presentado de 'El Cazador' se pondrá al frente de la edición de fin de semana del concurso cultural, por lo que Jordi Hurtado no dudó en cederle el relevo este miércoles desde el renovado plató. "Feliz de formar parte de esta nueva etapa, con toda la familia y este fantástico equipo", señaló el comunicador, entusiasmado por esta nueva aventura televisiva. "Te deseo, de entrada, muchísima suerte. Tienen que apoyar absolutamente a Rodrigo Vázquez porque lo va a hacer muy bien", sentenció el mítico conductor del espacio.

"¡Vaya presión! Esto es como aparcar con gente mirando, no es nada agradable con Jordi aquí al lado", señaló Rodrigo Vázquez, que terminó estrenándose antes de tiempo este miércoles con los concursantes. "Hoy es mi primer día y me voy a estrenar con vosotros, voy a daros las pistas con mucho cariño y mimo", bromeó el nuevo conductor de 'Saber y ganar' a sus concursantes antes de recibir un gran aplauso ante esta nueva etapa del programa, que también ha traído nuevas pruebas.

El concurso de TVE estrenó este miércoles una renovada prueba tras las clásicas 'Preguntas calientes'. Se trata de 'Descubriendo', un reto en el que los concursantes deben formar parejas de preguntas y respuestas para tratar de descubrir las imágenes que se ocultan detrás de las casillas de un panel. Y las redes no han tardado en sentenciar esta tanda de novedades en el mítico formato.

"Fantástico el nuevo decorado y fabuloso el primer programa de la nueva temporada ¡Grandes y gracias!", escribió un espectador en la plataforma X. "Gran primer programa diario de la temporada aunque vaya hora extraña para retransmitirlo", publicó otro usuario haciendo referencia al salto del espacio al prime time de La 2 para su doble estreno especial.

Ya se merecía #SaberYGanar un decorado en condiciones después de tantos años en antena siendo uno de los programas que más aporta a la audiencia La 2 de @rtve. Enhorabuena a los encargados. pic.twitter.com/0ROxu3uIS5 — Juan José Reyes (@juanjoreyesfm) September 3, 2025

Fantástico el nuevo decorado de #SaberYGanar y fabuloso el primer programa de la nueva temporada con los 6 bicentenarios. ¡Grandes y gracias! @SaberyGanar_TVE @SaberYGanar @saberyganar_fan — Ruben's (@rubenolallas) September 3, 2025

#SaberYGanar Creo que no había mejor forma que esta para estrenar el nuevo decorado.

Uno de los mejores especiales que recuerdo👏🏻 — Aldo G-P (@aldogp_) September 3, 2025

#SaberYGanar Llegó la nueva temporada y el nuevo decorado!!



Me gusta más que el anterior. El fondo de momento no me convence mucho. Me gustan los nuevos rótulos y el gráfismo en general. Y también un acierto la pantalla, ya veremos en qué pruebas y cómo la utilizan. https://t.co/IMfvWFaOms — Saber y Ganar Fan (@saberyganar_fan) September 3, 2025

¡Por fin #SaberyGanar tiene CABECERA! Solo hemos tenido que esperar 28 años — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) September 3, 2025

Viendo #saberyganar, me gusta el nuevo plató aunque las formas del fondo hacen encuadres un poco raros. El grafismo me encanta. — Hipnos (@Hipnosftv) September 3, 2025

Gran primer programa diario de la temporada aunque vaya hora extraña para retransmitirlo 🤧🤧🤧 #saberyganar muchas ganas de ver esta temporada nueva!!!! — 🌱「kuro▪︎♤」 • 👑🗡 (@kurobaw27) September 3, 2025

Es que son muy buenos estos seis 👏🏻 muy entretenido el comienzo de temporada #SaberYGanar — Señora Rochester (@Sra_Rochester) September 3, 2025

#SaberyGanar sin palabras,

Me encanta 👏👏 la programa Nueva 👏👏 — L🌹ena (@Lena86298165L) September 3, 2025

El tono naranja del nuevo decorado deslumbra la pantalla 😎 #SaberYGanar — Pajarito Azul (@pajaritoazulq) September 3, 2025

Echábamos de menos #SaberyGanar @SaberyGanar_TVE @la2_tve Qué bien que ya estén de vuelta! 👏🏽👏🏽👏🏽 — Cris AMasa (@Amasaymantel) September 3, 2025

Me parece fatal que se haya estrenado la nueva temporada de #SaberYGanar por la noche cuando su horario es por la tarde #HeDicho — Geno (@Gijast) September 3, 2025