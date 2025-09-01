Giro de 180 grados de TVE con el estreno del nuevo 'Saber y ganar', que salta al prime time de La 2

'Saber y ganar' ya tiene fecha de regreso a La 2 tras su parón veraniego. Después de que desde Vertele afirmaran por fuentes de RTVE que el concurso de Jordi Hurtado regresaría este lunes y de que incluso Óscar Díaz, uno de sus célebres magníficos anunciara su vuelta al programa este lunes, finalmente RTVE dio marcha atrás.

Y es que finalmente, el regreso de 'Saber y ganar' se producirá en prime time. Así, como ya sucediera con su 25 aniversario en 2022, el concurso saltará al horario de máxima audiencia con un especial protagonizado por concursantes históricos del formato para presentar su nuevo plató.

Así, TVE ya anuncia el estreno de la nueva temporada de 'Saber y ganar' con un especial el próximo miércoles 3 de septiembre a las 22:30 horas en La 2 con Jordi Hurtado dentro de un evento especial que se llamará "Aprender jugando", que incluirá varias reposiciones de 'Cifras y letras' desde las 20:30 horas justo antes y otra reposición de 'Saber y ganar' en late night.

Este especial de 'Saber y ganar' se enfrentará a 'Viaje al centro de la tele', que ampliará su duración en La 1 hasta las 0:00 horas; al estreno de 'Juego de pelotas' en Antena 3, a la películas "Corazones de acero" en Cuatro y "La ciudad perdida" en Telecinco así como a 'Imperio' en La Sexta.

📢 ¡Ya lo podemos anunciar! La nueva temporada de #SaberyGanar ya está aquí. ¡Qué ganas!



El próximo miércoles 3 de septiembre, a las 22:30 horas, emitiremos el primer programa con el nuevo decorado, un especial cargado de sorpresas. Como siempre, en @la2_tve. ¡No os lo perdáis! pic.twitter.com/Zci3cRNzJg — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) September 1, 2025

'Saber y ganar' recupera a seis magníficos y muestra su nuevo plató

Imagen del nuevo plató de 'Saber y ganar'

Parece que en este especial de 'Saber y ganar' con el que se mostrará el nuevo plató del concurso participarán seis de los concursantes magníficos más célebres del formato de TVE como Óscar Díaz, David Díaz, Jero Hernández, Victoria Folgueira, Víctor Castro y Manolo Romero. Concursarán en parejas y se enfrentarán a pruebas que mezclarán preguntas de conocimiento general con preguntas relacionadas con la historia del concurso. También habrá un guiño a los nuevos programas de fin de semana, con Rodrigo Vázquez como invitado especial.

En el segundo programa de 'Saber y ganar' se recupera el formato habitual, con Fer Castro, Luis Felipe Blasco y Alberto Galindo como concursantes después de pausar su participación por el parón en verano.

Por otro lado, en la promo que ha lanzado TVE anunciado este evento especial del miércoles con 'Cifras y letras' y 'Saber y ganar' ya se pueden ver las primeras imágenes del nuevo plató y decorado del concurso con Jordi Hurtado y Pilar Vázquez.