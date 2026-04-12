Lo nunca visto en 'Saber y ganar' en TVE por este milagro final con los Socarrats: "¡Momento histórico!"

El pasado viernes, Jordi Hurtado anunciaba que algo "histórico" iba a suceder en el concurso más longevo de la televisión. Así, 'Saber y ganar' adelantaba que este domingo se viviría algo que nunca antes había sucedido en el programa.

"Va a suponer un antes y un después en la historia de 'Saber y ganar'. Les advierto que es algo nunca visto. Va a ser algo muy especial, increíble", añadía Jordi Hurtado animando a los fans del programa a que no se perdieran el programa del domingo con Rodrigo Vázquez.

Finalmente, este domingo hemos podido saber de que se trataba ese momento histórico que cebaba Jordi Hurtado. Y es que Socarrats ha hecho historia al concluir el "doble gran minuto" sin utilizar ni un solo comodín y con David Díaz respondiendo a las 15 preguntas del tirón.

Así, David Díaz acertaba las 15 palabras cuando le faltaban aún 42 segundos. Así, los Socarrats gritaban de alegría y emoción al ver lo que habían sido capaces de hacer. "¡Brutal, brutal!", se oía decir a Elisenda Roca mientras que Rodrigo Vázquez aseguraba que era "espectacular" lo que había hecho uno de los mejores concursantes de la historia de 'Saber y ganar'.

"Ronda histórica, programa espectacular, increíble David. Tenía la pelota, se la podía pasar a Rafa pero ha seguido hasta el final, 15 preguntas entre pecho y espalda sin gastar ni un solo comodín", recalcaba Rodrigo Vázquez. "¡Momento histórico!", volvía a repetir Elisenda Roca.

"¿Verónica cómo lo has vivido tú siendo la tercera pensando a que no me llega?", le preguntaba Rodrigo a otra de las miembros de Socarrats. "Estaba ahí atacada, si me llega que hago, la digo, no la digo, uso comodín, estaba muy nerviosa", reconocía ella. "Yo me las sabía también, pero que se luzca el muchacho", soltaba Rafa sobre su sobrino. "Es una euforia ahora mismo increíble, llevaba unos cuantos años este formato y nadie lo había conseguido y que seamos los primeros es una maravilla", comentaba David.

Lo mejor de todo es que Mercedes, la componente de las Milagrosas, había vaticinado que sus compañeros iban a completar la prueba sin usar ni un solo comodín. "Gracias a las Milagrosas ha habido milagro hoy", exponía Rodrigo Vázquez.

"Una imagen que no se ha visto jamás en este programa. Fijaos en esa cadena de respuestas, 15 casillas en verde y ni un solo comodín. Esa carita sonriente solo está en vuestros corazones, los que nos habéis roto y ganado al mismo siempre. Enhorabuena", les decía el presentador a los tres componentes de los Socarrats que concluían el programa con 48.100 puntos en su marcador.

😎 Así despedimos este fin de semana, con el pecho henchido por esta proeza. ¡Qué forma de disfrutar de esta prueba!



Os esperamos mañana con la edición diaria de #SaberyGanar. ¡A terminar muy bien el domingo! pic.twitter.com/UGooAO7r3f — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) April 12, 2026

La triste despedida de las Milagrosas

La euforia por lo conseguido por los Socarrats ha servido para apaciguar la tristeza que se vivía tan solo unos minutos antes al tener que despedir a otro de los equipos más queridos de 'Saber y ganar' pues las Milagrosas dicen adiós al programa con 3.600 euros tras no haber conseguido completar el "doble reto".