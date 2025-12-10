¿Quiénes son los dos invitados en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 10 de diciembre?

Tras recibir a Víctor Manuel y Ana Belén por primera vez juntos en el programa, 'La Revuelta' regresa este miércoles con un dúo explosivo de invitados. El matrimonio de artistas acudió este martes al programa de David Broncano para promocionar sus proyectos musicales más recientes: los álbumes de estudio 'Solo a solas conmigo' y 'Vengo con ojos nuevos', ambos lanzados este 2025.

La visita de los cantantes al espacio de La 1 se tradujo en un 12.5% de share y 1.582.000 espectadores mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14.7% de share y 1.871.000 espectadores gracias a la entrevista de Edurne. Por otro lado, 'La isla de las tentaciones 9' se conformó con un 10.7% de cuota de pantalla y 1.339.000 seguidores durante su segunda entrega de la semana.

Jordi Hurtado, el invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 10 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Manuel Carrasco, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo álbum de estudio 'Pueblo Salvaje II', que sirve de continuación de su último trabajo discográfico con el que se embarcó en su última gira. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a uno de los rostros más míticos de TVE.

Jordi Hurtado visitará por primera vez el programa de entrevistas de La 1 semanas después de ser galardonado por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Televisión. Un reconocimiento que cobra especial importancia este 2025, cuando el presentador cumple cuatro décadas al frente de las cámaras, siendo el rostro por excelencia de 'Saber y ganar', que actualmente se emite en La 2 y que continúa sumando programas desde su estreno en 1991.

Esta noche, Jordi Hurtado, una de las figuras más reconocidas de la televisión, visita @LaRevuelta_TVE.



🔸El presentador del concurso más longevo de España, @SaberyGanar_TVE, repasará junto a Broncano su larga trayectoria. pic.twitter.com/i24NYAYTZP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 10, 2025

Ozuna, la segunda estrella de la noche

Del mítico presentador, David Broncano cambiará completamente de tercio este miércoles para recibir a Ozuna, uno de los reggaetoneros más consolidados de las últimas décadas. El puertorriqueño acude por primera vez a 'La Revuelta' tras el lanzamiento de 'Stendhal', su nuevo álbum en colaboración con Beéle que vio la luz el pasado viernes 5 de diciembre y que incluye éxitos como 'Enemigos' o 'Ale'.