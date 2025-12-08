El escritor Custodio Pérez irrumpe roto en lágrimas en 'La Revuelta' ante el giro de 180 grados que ha dado su vida

Tras despedir a José María Bermúdez de Castro, David Broncano ha sorprendido a los espectadores de 'La Revuelta' este lunes recuperando a uno de los invitados más sonados de la presente temporada. Custodio Pérez, el autor anónimo que dio el salto del público del teatro al escenario para presentar su primera novela, ha regresado esta semana al espacio de La 1 para reflexionar sobre el impacto que tuvo su entrevista con el humorista.

A principios de octubre, el autor jiennense captó la atención del presentador desde la piscina de bolas del público, donde anunció a los cuatro vientos la publicación de su primer libro. Y días más tarde, el escritor regresó al espacio de TVE como invitado de pleno derecho tras una baja de última hora. Fue ahí cuando presentó oficialmente 'Granada oscura', la novela que arrasaría en ventas inmediatamente después de su paso por el programa.

Custodio Pérez se emociona durante su reencuentro con David Broncano en 'La Revuelta'

"Estoy muy contento de lo que me habéis dado tanto vosotros como toda la gente que me ha apoyado", ha comenzado confesando el autor, que ha compartido recientemente el ranking de top ventas en España con el Rey Juan Carlos y Juan del Val. Así, entre lágrimas, Custodio Pérez se sinceraba con David Broncano sobre el giro de 180 grados que ha dado su vida desde su entrevista.

Tus lágrimas de alegrías son las nuestras también ❤️ Custodio es el mejor, se lo merece pic.twitter.com/37anGd3B2t — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 8, 2025

"Ha sido una locura, las dos primeras semanas no sabía dónde estaba. Los primeros días me pegaba dos o tres horas diarias respondiendo a gente por Instagram", ha continuado explicando el natural de Jaén tratando de contener la emoción, explicando como las editoriales, la prensa y otros programas de televisión contactaron con él durante varias semanas tras su aparición estelar en 'La Revuelta'.

Y aunque el escritor había regresado al espacio de La 1 este festivo con motivo de la reedición de 'Granada Oscura', terminó sorprendido al humorista con su regalo de la noche. "Este mes entre presentaciones y movidas te he traído el boceto de mi próxima novela. Lo he escrito en cuatro ratos libres, es un poco la idea de lo que quiero escribir", ha confesado el autor que hasta hace meses era desconocido para el gran público.