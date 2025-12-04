Dani Rovira deja pasmado a David Broncano con su inaudita respuesta a las preguntas clásicas: "Nunca había pasado"

Dani Rovira ha regresado a 'La Revuelta' este jueves para presentar su nueva película 'Playa de lobos', que llegará a los cines este viernes 5 de diciembre. Y tras repasar todos los detalles del film dirigido por Javier Veiga, David Broncano no ha dudado en someter a su buen amigo a las preguntas clásicas del programa, sin saber que el actor sorprendería con un dato inaudito en la historia del programa.

"Tú y yo hicimos un programa juntos te acuerdas? Duró dos semanas", le recordaba el conductor de 'La Revuelta' en mitad de la entrevista al invitado de este jueves mientras reflexionaba sobre su éxito en el mundo de la actuación y la satisfacción tras esta última película. "Gracias por bajarme el ánimo con eso", le espetaba el andaluz entre risas antes de rememorar su fugaz ventura televisiva.

David Broncano no da crédito ante la respuesta de Dani Rovira a la pregunta del sexo en 'La Revuelta'

Así, el actor no se cortaba en confesar el buen recuerdo que guarda de 'Alguien tenía que decirlo', el programa que condujo en La Sexta junto a David Broncano y Txabi Franquesa. "Estábamos muy contentos con ese programa", ha asegurado el actor. "En el programa número 12 nos dijeron que en el 15 ya parábamos, o sea que hicimos tres programas sabiendo que eso era un barco a la deriva", recordaba el invitado entre risas del presentador.

Del creador de "La paja más triste de la historia" llega ahora "La paja abandonada" #LaRevuelta @DANIROVIRA pic.twitter.com/oSgrTLiwEP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 4, 2025

Sin embargo, el momento más sonado de la noche llegaba cuando el humorista sometió a Rovira a las preguntas clásicas, preguntándole si tenía una anécdota parecida a la que compartió durante su visita del año pasado, cuando rememoró su paja más triste. "A lo mejor no tan triste, pero si tuviera que sumar los puntos estos creo que es la primera vez que la suma de los últimos 30 días da -1", ha asegurado el actor.

"¿Te han inyectado?", preguntaba atónito Ricardo Castella de fondo mientras David Broncano trataba de entender la respuesta del invitado de este jueves. "Me he inventado un pequeño criterio que si a ti te parece bien se puede fijar como estatuto", proponía entonces Dani Rovira antes de justificarse. "Dato negativo nunca había pasado", señalaba asombrado el presentador.

"Ha sido mes sexualmente tan deplorable, tan anodino... Tan poco libidinoso, desértico y estepario. Totalmente falto, carente y de lejos nada abundante", explicaba el humorista de forma redundante, sin querer dar más detalles sobre su falta de libido. "No tenía ganas por lo que sea, de nada", continuaba explicando Rovira ante la consternación del conductor de 'La Revuelta'.

"Pero como sé que fisiológicamente necesitamos de vez en cuando... Inicié en diferentes días un par de maniobras y lo dejé", terminaba asegurando Dani Rovira, lamentando no poder haber puesto remedio a su fatídica marca de este mes. "Esto de verdad que nunca había pasado", insistía asombrado Broncano. "¿Se atisba un diciembre más prometedor? O quizá 2026", le terminaba preguntando el presentador sin despertar optimismo en su invitado.