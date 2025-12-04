David Broncano dice 'basta' por las críticas a RTVE y habla claramente de si es libre para decir lo que quiere

Este miércoles, 3 de diciembre, David Broncano recibió en 'La Revuelta' a Pedro Ruiz quien, una vez más, volvió a demostrar no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas. Precisamente sobre la libertad a la hora de opinar en RTVE hizo un alegato el presentador.

Pedro Ruiz recordó cómo fueron sus inicios en la cadena pública, allá por los años 70, convirtiéndose en el primer presentador de 'Estudio Estadio', el mítico formato deportivo al que le puso el nombre. El debut del comunicador en TVE coincidió con los últimos coletazos de la dictadura franquista.

Por ello, Broncano no dudó en preguntarle: "¿Tenías contacto con algún estamento del régimen? ¿Te decían algo?". El también actor contestó afirmativamente, y que incluso le obligaron a "dejar la televisión" cuando se inició en el teatro: "Comencé a hacer teatro y dijeron que no era digno de hacer televisión y la farándula. Elegí el teatro", ya que, "la única libertad que hay es el teatro", asegura.

Broncano deja claro que es libre en TVE

A raíz de esto, le preguntó al presentador de 'La Revuelta' si él ha hecho alguna vez teatro. A lo que él respondió que sí: "Durante un tiempo hice actuaciones, monólogos y todo eso". "¿A que es el único sitio donde te sientes realmente libre del todo?", volvió a preguntar Pedro Ruiz. Para su sorpresa, Broncano lo negó: "Yo no, la verdad. Entiendo a lo que te refieres, pero yo me siento libre aquí también".

Acto seguido, dejó claro que a él en TVE le dice lo que puede o no puede decir: "Sé que hay gente que piensa que no, pero digo cada día lo que me sale de los huevos, literalmente". De esta forma defiende su libertad en la cadena pública frente a quienes piensan que está controlado por el Gobierno de Pedro Sánchez.