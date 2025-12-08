¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 8 de diciembre?

Tras cerrar la semana con la visita de Dani Rovira y el grupo de rap La Excepción, 'La Revuelta' regresa este lunes para abrir el mes de diciembre por todo lo alto. David Broncano se reencontró con el actor el pasado jueves para conocer todos los detalles de su nueva película 'Playa de lobos' además de recibir al mítico grupo de Madrid sur encabezado por el Langui antes de su concierto de regreso en 2026.

La visita del humorista y los raperos al espacio de La 1 se tradujo en un 13.1% de share y 1.600.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 16.3% de share y 1.985.000 espectadores gracias a la visita de Óscar Casas. Por otra parte, 'Gran Hermano' cayó a un nuevo mínimo en la franja anotando un alarmante 4.8% de cuota de audiencia y 589.000 seguidores durante su quinta gala.

El invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 8 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Salva Reina y Alejo Sauras, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar la nueva temporada de 'Atasco' en Amazon Prime Video, que llegará a la plataforma el próximo 22 de diciembre. Por su parte, David Broncano podría recibir a una vieja amiga del programa que ya acudió durante sus primeros de emisión en TVE.

Bad Gyal podría regresar a 'La Revuelta' este lunes tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Fuma', primer adelanto del nuevo álbum de estudio que la catalana ha fechado para principios de 2026. Así, la intérprete se reencontraría con Broncano más de un año después de su única parada en el espacio de La 1, cuando acudió para presentar su documental en Prime Video 'La Joia' en octubre de 2024.

La invitada de David Broncano podría dar más detalles sobre su segundo álbum de estudio, cuyo título se desconoce por el momento pero que ya se ha asegurado varios sold outs por toda España. La cantante anunció hace semanas las fechas de su nueva gira de conciertos en 2026 y las entradas para el Wizink Center o el Palau Sant Jordi no tardaron en agotarse en cuestión de minutos.