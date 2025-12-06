Pedro Ruiz dice sin cortapisas lo que vivió dentro de 'La Revuelta' y cómo es Broncano: "Has de surfearlo"

Pedro Ruiz acudió por primera vez a 'La Revuelta' de David Broncano este miércoles para presentar su libro '¡Paren el mundo, que me bajo!' y terminó viviendo una velada pasada por risas y anécdotas. Es por eso que el escritor y presentador ha tomado sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores cuál fue su verdadera experiencia en el programa de La 1, lanzando un claro mensaje al humorista tras su primera toma de contacto en la televisión pública.

"Agradecí la invitación de Broncano ayer. Me trataron con amabilidad. El programa tiene su propio ambiente. Y has de surfearlo. La tele pública ha de ser de todos y si te dan sitio sin cortapisas se agradece", ha expresado el presentador en su perfil de X días después de su paso por el programa de David Broncano, en el cuál reflexionó sobre una amplia variedad de temas, como también ha querido recordar en sus redes.

Pedro Ruiz se dirige a David Broncano en redes con una clara sentencia sobre su experiencia en 'La Revuelta'

"Comenté lo que ocurrió en la dictadura con los árbitros de fútbol. Se obligó a dar los dos apellidos al aparecer uno apellidado Franco. Y fue obligatorio llamarle Franco Martínez. Me ha escrito su nieto en las redes para agradecerme el recuerdo. Un abrazo", ha recordado Pedro Ruiz, que rememoró su etapa en Televisión Española durante la dictadura franquista al frente de 'Estudio Estadio'.

Así, el escritor se ha dirigido al humorista con un sincero mensaje tras visitar su programa de entrevistas. "Te agradezco mucho la invitación. Hay que ir al ambiente en el que se desarrollan las cosas. Tú haces un programa que es un ambiente de alegría, de jarana, de juventud y hay que amoldarse", ha asegurado el comunicador, que disfrutó del tono cómico y desenfadado de 'La Revuelta' durante su paso.

"Cuando uno va a la casa de alguien, tiene que amoldarse a lo que es la casa de ese alguien. Y tranquilo, porque yo tengo detractores, tú tienes detractores, Pablo Motos tiene detractores, Pepe, Manolita y Luis tienen detractores...", ha insistido Pedro Ruiz con un consejo final para David Broncano en mitad de su guerra de audiencias con 'El Hormiguero'. "La vida es un campo que hay que arar en soledad, la vida es un campo lleno de tractores", ha terminado señalando.