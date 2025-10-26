Hasta Custodio Pérez, el escritor que revolucionó 'La Revuelta', habla así sobre el Planeta a Juan del Val

Pasan y pasan los días, pero la polémica por la concesión del Premio Planeta 2025 a Juan del Val continúa. Y es que son pocos los que han defendido este galardón. El último en ironizar sobre este asunto ha sido Custodio Pérez, el escritor que revolucionó 'La Revuelta'.

Este andaluz acudió hace unas semanas a 'La Revuelta' como público. Ese día consiguió que David Broncano se fijara en él y tras confesar que era escritor, unos días después consiguió lo que poco: sentarse en el sofá de los invitados del programa de TVE.

Así, Custodio Pérez volvió a 'La revuelta' como un invitado famoso más para promocionar sus libros. Algo que ha llevado a que se haya convertido en uno de los escritores más leídos en las últimas semanas y a que sus libros se hayan vendido con gran fuerza.

Tras su gran éxito, Custodio Pérez no ha parado de dar entrevistas a diferentes medios. En una de las últimas al diario Ideal de Granada, el escritor no ha dudado en ironizar sobre la polémica de los Premios Planeta. "Es una locura, me llaman el Planeta del pueblo", asevera el de Jaén.

Por si fuera poco, en su cuenta de "X", Custodio Pérez no ha dudado en compartir un mensaje que deja mal parado a Juan del Val. "No es el Premio Planeta, pero... JAJA Es broma, pero está disponible en Kindle Unlimited y son unos relatos de terror ideales para la #spookyseason", rezaba el mensaje que ha retuiteado.