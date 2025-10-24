Custodio Pérez, el anónimo que se sentó con Broncano revela las consecuencias de su paso por 'La Revuelta'

El escritor andaluz Custodio Pérez ha vivido en primera persona los efectos de 'La Revuelta' tras regresar al espacio de TVE para presentar su libro 'Granada oscura'. El natural de Jaén acudió en primer lugar al programa como público, pero tras conseguir la atención de David Broncano, regresó para protagonizar una entrevista al completo, y no ha dudado en sincerarse sobre como ha afectado a su día a día.

"La escribí sin saber apenas nada sobre el tema. Me gustaba mucho leer y copiaba las técnicas de otros escritores, series o películas", ha reconocido el desconocido autor en una entrevista para Extratele, donde también se ha sincerado sobre cómo ha compaginado dar rienda suelta a su pasión por la literatura con su trabajo vareando olivos o sus distintas ocupaciones como jardinero, carpintero o agricultor que ha tenido a lo largo de su vida.

Así, Custodio explica que su plan para utilizar el foco de 'La Revuelta' y dar a conocer su obra se remonta a hace más de un año. "Por estas fechas fui a un evento de cómic, el Maracena Go!, y los organizadores me animaron a ir a La Revuelta. Así que me he pegado todo el año intentándolo hasta que lo he conseguido", ha asegurado el escritor al citado medio, haciendo referencia al golpe de suerte que vivió cuando finalmente ocupó la bañera de bolas del público del teatro.

Que George R.R. Martin ceda el trono a Custodio. Este no se anda con tanta mierda para escribir y terminar libros. #LaRevuelta @RockToyi pic.twitter.com/Is7BBmVWjP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 9, 2025

Custodio Pérez se sincera sobre el problema que afronta tras su paso por 'La Revuelta': "Siento mucha presión"

"Fue un momento de locura, no me lo creía. Yo estaba en mi casa tranquilamente, cocinando con mi suegra y con mi nieta. Y cuando me llamaron, me quedé en shock. Lo primero que hice fue intentar localizar a mi mujer, que estaba en el campo sin cobertura. Y cuando lo conseguí, le dije que nos íbamos para Madrid. Sin pensármelo", confiesa el natural de Jaén sobre el momento en el que recibió la llamada del espacio de TVE para acudir como invitado.

Fue días después de su primera aparición entre el público de 'La Revuelta' cuando David Broncano le ofreció la entrevista al completo tras la caída de un invitado a última hora. Una exposición que ha dado sus frutos, pues 'Granada oscura', el libro que presentó en el programa, se ha convertido en uno de los best seller del mes en Amazon, ocupando el puesto número 1 en la venta de libros.

"Es el escritor más vendido ahora mismo, el segundo es Dan Brown y el tercero es Ken Follett", anunció Broncano en el programa tras comprobar el efecto que la entrevista había tenido. "Todavía no he conseguido asimilar el momento que estoy viviendo. Estoy ahora mismo una vorágine de llamadas, de contestar a la gente, de presentaciones, de cosas", explica Custodio sobre el revuelo que aún está experimentando por su aumento de popularidad.

"Cuando se estabilice un poco, seguiré escribiendo", asegura el autor, con la mirada fijada en su próxima obra tras su comentado paso por 'La Revuelta', que le ha dejado también una importante tarea pendiente consigo mismo. "Siento mucha presión porque todavía no he conseguido ordenar un poco mi vida desde entonces. Quiero intentar llegar a ese orden que tenía antes de mi vida. Sé que no lo voy a recuperar por completo, pero por lo menos un poco", asegura el de Jaén.