¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 9 de octubre?

Tras recibir a Ricardo Gómez y Óscar Jaenada, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para poner el broche final a la semana de entrevistas. El dúo de actores acudió al espacio de David Broncano este miércoles para presentar 'La Suerte', la nueva serie de Disney Plus que protagonizan y que ya se encuentra disponible en la plataforma.

La visita de los dos viejos amigos del programa se tradujo en un 14.2% de share y 1.657.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' recuperó el liderazgo gracias a Ana Mena, cuya aparición en el espacio de Antena 3 consiguió un 15.7% de share y 1.832.000 espectadores. Por otro lado, la última hora de 'Supervivientes All Stars' se conformó con un 7.9% de cuota de pantalla y 903.000 seguidores en la franja.

El invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 9 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a José Sacristán, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar su nueva obra de teatro 'El hijo de la cómica', que estrenará sobre los escenarios el próximo 24 de octubre. Por su parte, David Broncano se reencontrará para finalizar la semana con una invitada que ya acudió la temporada pasada.

Cristina Castaño regresa este jueves al espacio de TVE para presentar 'Nails', la nueva serie que protagoniza en SkyShowtime y que promete convertirse en el 'Sexo en Nueva York' español por excelencia. La ficción con tintes de comedia y drama, que llegó a la plataforma a principios de semana, explora las vivencias cotidianas de un grupo de mujeres.

Así, la que interpretaba a Judith en 'La que se avecina' se reencuentra con David Broncano meses después de su primera visita a 'La Revuelta' y poco después de dar la bienvenida a la su primer hijo, León, que nació a finales de agosto. Cabe recordar que fue durante su primera visita al espacio de TVE en mayo cuando hizo público su embarazo.