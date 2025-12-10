'La Revuelta' avanza a todos sus invitados de esta semana en TVE con Jordi Hurtado o Nathy Peluso confirmados

Como empieza a ser habitual en 'La Revuelta' al contrario que en su primera temporada en TVE, David Broncano ha adelantado este lunes el resto de famosos invitados que pasarán por el sofá del programa durante esta semana. Así, tras la visita de José María Bermúdez de Castro y Custodio Pérez, el presentador volvió a abrir el sobre "directo desde Moncloa" que contiene el plantel de estrellas.

Al igual que hace semanas anunció la visita de Luz Casal y Alba Flores, el humorista ha puesto nombre a los potentes invitados con los que encarará esta nueva semana, tratando de luchar contra el despliegue que Telecinco aún mantiene con 'La Isla de las Tentaciones', que ocupa su parrilla de lunes a miércoles desde su estreno a principios de noviembre.

David Broncano anuncia los invitados de 'La Revuelta' para el resto de la semana

Así, David Broncano desveló este lunes que las próximas estrellas en pasar por 'La Revuelta' serían Víctor Manuel y Ana Belén, que acudieron este martes por primera vez juntos al espacio de TVE con motivo de la publicación de sus últimos álbumes de estudio 'A solas conmigo' y 'Vengo con ojos nuevos' además de sus respectivas giras de conciertos.

El miércoles queda reservado para una de las combinaciones de invitados más alocadas de la temporada. Jordi Hurtado visitará por primera vez al humorista para hacer un repaso de su longeva trayectoria en la televisión pública con 'Cifras y letras' para más tarde ceder su sitio en el sofá del programa a Ozuna, que visitará por primera vez el programa.

El jueves, Nathy Peluso será la encargada de cerrar la semana de entrevistas regresando a 'La Revuelta' casi un año después de su primera y única visita al espacio de TVE. Lo hará poco antes de arrancar su 'Grasa Tour', que dará comienzo en España el próximo 14 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona, haciendo también parada en el Movistar Arena de Madrid pocos días después.