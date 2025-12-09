¿Quién es es el invitado que va hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este martes 9 de diciembre?

Tras abrir la semana con la visita de José María Bermúdez de Castro y Custodio Pérez, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez este lunes al paleoantropólogo además de reencontrarse con el escritor jiennense meses después de su paso por el programa, cuando pasó del anonimato a presentar su primera novela 'Granada oscura' en el espacio de La 1.

La visita del catedrático de RAE y el escritor se tradujo en un 11.3% de share y 1.452.000 espectadores, convirtiéndose en la tercera opción de la franja por debajo de 'La isla de las tentaciones 9', que firmó un 11.6% de share y 1.478.000 espectadores en su tramo express y 'El Hormiguero', que lideró este lunes con un 12.8% de cuota de pantalla y 1.617.000 seguidores gracias a la entrevista de Salva Reina y Alejo Sauras.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 9 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Edurne, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su primer disco de villancicos 'Navidad junto a ti', que acaba de publicarse e incluye temas originales junto a clásicos de las fiestas. Por su parte, David Broncano podría recibir a una vieja amiga del programa que ya acudió durante sus primeros de emisión en TVE.

Bad Gyal podría regresar a 'La Revuelta' este martes tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Fuma', primer adelanto del nuevo álbum de estudio que la catalana ha fechado para principios de 2026. Así, la intérprete se reencontraría con Broncano más de un año después de su única parada en el espacio de La 1, cuando acudió para presentar su documental en Prime Video 'La Joia' en octubre de 2024.

La invitada de David Broncano podría dar más detalles sobre su segundo álbum de estudio, cuyo título se desconoce por el momento pero que ya se ha asegurado varios sold outs por toda España. La cantante anunció hace semanas las fechas de su nueva gira de conciertos en 2026 y las entradas para el Wizink Center o el Palau Sant Jordi no tardaron en agotarse en cuestión de minutos.