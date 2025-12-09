Ana Belén y Víctor Manuel descolocan en 'La Revuelta' con este giro en las preguntas clásicas y postulan a este invitado

Tras ser entrevistados por David Broncano en numerosas ocasiones por separado, Ana Belén y Víctor Manuel han acudido juntos este martes a 'La Revuelta' para presentar sus distintos proyectos musicales. Tras repasar sus distintos lanzamientos de este año, el matrimonio no ha dudado en aconsejar al humorista sobre el próximo artista histórico del panorama musical español que debería invitar al programa.

Tras conocer todos los detalles del concierto de fin de gira que la intérprete está preparando para el próximo 23 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid y el nuevo trabajo de su pareja, 'Solo a solas conmigo', el humorista no ha dudado en preguntar a la pareja por uno de sus amigos en común que acudió al espacio a finales de su primera temporada en La 1.

Ana Belén y Víctor Manuel animan a David Broncano a invitar a Joan Manuel Serrat a 'La Revuelta'

"Vino hace unos meses, antes de verano o así", ha recordado David Broncano sobre la visita de Miguel Ríos a 'La Revuelta' preguntando Ana Belén y Víctor Manuel por el artista. "Está estupendo retirándose siempre", ha señalado entre risas la intérprete. "Acaba de sacar disco y ya está de gira, o sea que está genial", añadía su pareja. Ha sido entonces cuando el humorista le ha preguntado por Joan Manuel Serrat.

"No ha venido nunca, hay que invitarle. ¿Tiene mail o algo?", preguntaba entonces el conductor de 'La Revuelta' antes de que el matrimonio de artistas le animase a invitar al cantante catalán. "Ahora te lo damos", aseguraba la cantante. "¿Creéis que nos respondería?", ha insistido el presentador ante la posibilidad de contar con el mítico intérprete en el espacio de entrevistas de La 1 mientras estos continuaban animándole.

"Mañana mismo le cae uno. ¿Creéis que hay posibilidad de que venga?", ha preguntado de nuevo el comunicador. "Que sí, está a su bola pero su bola eres tú también", aseguraba Víctor Manuel mientras que Ana Belén describía el estilo de vida de su buen amigo. "Hace vida de jubilado, ver obras...", bromeaba la invitada antes de cambiar el tono de sus respuestas para enfrentarse a las preguntas clásicas del programa.

Cuando David Broncano ha puesto sobre la mesa la cuestión del dinero, Ana Belén ha sido la primera en confesar la disparidad económica entre ambos. "Yo creo que él tiene más dinero", se sinceraba la artista poniendo el foco en los ingresos que Víctor Manuel obtiene por los derechos de composición de sus temas. "¿Es que lo has contado?", le espetaba entre risas su marido. "Porque él es autor, entonces cobra derechos de autor, cosa que yo no...", ha lamentado la intérprete.

La pregunta no es "¿Quién tiene más dinero de los dos?", sino "¿Cuánto dinero tienen los DOS?"#LaRevuelta @OficialAnabelen @VictorManuel_Of pic.twitter.com/Jwmsks2eWS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2025

"Tengo 600 canciones", anunciaba orgulloso el invitado, dejando entrever que sus letras son una de las fuentes de ingresos más importantes de su carrera. "Está más forrado...", señalaba enseguida el humorista. "Totalmente, ya venía adelantado cuando yo lo conocí. Yo le he ganado en el cine pero no tengo derechos de autor, no compongo para mi desgracia. No lo he intentado porque sé que me iba a salir un churro", insistía la cantante, que al igual que su pareja se negaría a contestar a la segunda pregunta.

"Yo fíjate no te la contesté hace cinco años porque lo que te pedí fue una especie de protocolo para la tercera edad", ha recordado Víctor Manuel rememorando su último encuentro con Broncano en 'La Resistencia' poco antes de advertir al presentador sobre su edad. "¿Pero cómo vas a tener 78 años?", preguntaba asombrado el comunicador, que aún así no perdía el foco de conseguir la respuesta sobre el sexo.

"¿Ni siquiera un detalle?", preguntaba Broncano ante la firme negativa del cantante a la que enseguida se sumaba Ana Belén. "¿La otra vez conté un chiste verdad?", ha señalado la cantante en un intento de esquivar la pregunta. "También puedes decir que no sin más", le sugería el presentador ante la actitud de ambos. "Pues no", señalaba finalmente la artista entre aplausos, antes de cerrar ambos la entrevista contando chistes, dando un giro insólito para sortear las preguntas clásicas que era aprobado y celebrado por Broncano.

"Eso está bien, ha pasado pocas veces", advertía el conductor de 'La Revuelta' tras escuchar los chistes de sus invitados. "Os agradezco, porque yo acepto cuando la gente dice que no contesta pero me alegro de que hayáis compensado el no contestar contando dos chistes. Muy buenos chistes", terminaba señalando el humorista entre aplausos antes de despedir al matrimonio.