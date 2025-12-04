TVE consigue lo nunca visto: Ana Belén concursará en este programa por primera vez en su historia

Ana Belén regresará muy pronto a TVE como participante estelar de uno de los programas de más éxito de la cadena. Así, tras haber participado en la primera edición de 'Dúos increíbles', donde quedó subcampeona con Agoney, ahora la actriz da el salto a 'Cifras y letras'.

Y es que Ana Belén será una de las invitadas de los especiales que prepara 'Cifras y letras' para estas navidades. El concurso que conduce Aitor Albizua en el access prime time de La 2 volverá a contar con especiales solidarios para celebrar las fiestas navideñas.

Los tres especiales de 'Cifras y letras' combinarán diversión, entretenimiento cultural y solidaridad. Tendrán una mayor duración de lo habitual, nuevas pruebas, artistas invitados y concursantes emblemáticos, y un fin solidario en favor de los derechos de la infancia.

Tres programas navideños que darán a la audiencia la oportunidad de ver la primera aparición de Ana Belén en un concurso de televisión; o duelos inéditos entre concursantes míticos de 'Cifras y Letras', como dos ganadores del bote (Miguel Borrego y Diego Aguado), los dos campeones más jóvenes (Álvaro Beltrán y Diana Fernández) y los dos con más victorias (Carlos Rodríguez Luna e Iván Abella).

"Serán tres especiales redondos, no solo porque contamos con artistas potentes, sino porque míticos exconcursantes se han soltado, han dejado de lado la tensión para enfocarse en lo que realmente importa: obtener el mayor beneficio posible para estas causas solidarias. Es el espíritu que buscábamos en estos programas y creo que lo hemos conseguido", recalca Aitor Albizua, presentador del concurso junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz.

Ana Belén y emblemáticos concursantes en los especiales de navidad de 'Cifras y letras'

El día de Navidad, 25 de diciembre, estará marcado por un duelo inédito. La actriz y cantante Ana Belén debutará por primera vez en su carrera en un concurso de televisión enfrentándose a su hija, la actriz Marina San José. Madre e hija acompañarán en un apasionante duelo a los dos campeones con más victorias del concurso, Carlos Rodríguez Luna, sevillano de 29 años que participó en 27 programas, e Iván Abella, gijonés de 49 años que acumuló 16 entregas.

En el especial de Año Nuevo, serán las actrices Manuela Velasco y Cristina Castaño quienes se sumarán al desafío. Ambas acompañarán a dos ganadores del bote, José Antonio Prados, sevillano de 46 años que se llevó 169.000 euros, y Diego Aguado, madrileño de 44 años que logró 70.000 euros.

En Reyes, la noche más mágica del año, no podía faltar uno de los magos más reconocidos internacionalmente, Jorge Blass. Junto al actor Roberto Álamo tirará de ingenio para acumular el mayor dinero posible. Ambos colaborarán junto a dos de los campeones más jóvenes de 'Cifras y Letras', Álvaro Beltrán, de 21 años, y Diana Fernández, de 32.

Nuevas pruebas y una causa solidaria

Cada especial se jugará en parejas mixtas formadas por artista invitado y exconcursante, y se añadirá una ronda inédita, ‘Los Juegos’, formada por dos nuevas pruebas.

En la primera de ellas, ‘Descifra’, las parejas alternarán turnos enfrentándose a una batería de preguntas con sus respuestas numéricas desordenadas. Y en la segunda, ‘La Palabra Maestra’, cada pareja jugará con una palabra de ocho letras. Deberán combinar las letras hasta conseguir el mayor número de palabras posibles que tengan un mínimo de cinco letras y que estén incluidas en el diccionario de la RAE.

El importe de cada bote recaudado se destinará íntegramente a tres organizaciones de referencia no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial. El objetivo es sumar fondos para proporcionar recursos y ayuda a la población más sensible, los niños. El bote de Navidad se donará a UNICEF; el premio acumulado en el especial de Año Nuevo será entregado a Plan International España; y el dinero obtenido en el día de Reyes se destinará a Save The Children.