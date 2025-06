Ana Belén revela a Pablo Motos el peor episodio que ha sufrido por la fama: "Nos perseguían e insultaban"

Ana Belén regresó este lunes a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo álbum de estudio 'Vengo con los ojos nuevos', con el que recorrerá nuestro país durante este año con su nueva gira de conciertos. Y a lo largo de la noche, la cantante se sinceró con Pablo Motos sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida personal. Pasando por su boda furtiva en Gibraltar, huyendo del régimen franquista, o el acoso mediático o popular durante el nacimiento de su hijo.

"Tu pareja ha compuesto dos canciones para este disco, me preguntaba si cuando escribe para ti le sueles poner más pegas que a los demás", comenzó preguntándole Pablo Motos al descubrir que su último trabajo discográfico había sido todo un trabajo en familia, pues a parte de la composición de Víctor Manuel, su hijo David San José ha corrido a cargo de la producción.

Ana Belén confiesa a Pablo Motos como ideó su boda furtiva en Gibraltar: "En plena dictadura era imposible"

"Me conoce tanto... es una fantasía. Si yo escribiese, escribiría eso", confesó Ana Belén conmovida, un gesto de complicidad con su pareja que se ganó un sonoro aplauso del público. Fue entonces cuando la intérprete se sinceró con el conductor de 'El Hormiguero' sobre su famosa boda en Gibraltar. "En plena dictadura era imposible. Primero pensamos en casarnos en Francia, sabiendo que aquí no iba a ser válido, pero a nuestros padres ya les valía eso. Al final fue Gibraltar, y el caso es que nunca fue válido", confesó la invitada.

Y cuando Motos mostró una portada de revista que supuestamente los había cazado con sus trajes de boda, la artista tuvo que corregir de lleno al presentador. "Esa foto es de una película que hicimos, eso nunca existió. Si nosotros íbamos de hippies. De hecho, nosotros llevábamos los anillos de casualidad, porque Víctor se puso una cazadora de un rodaje y tenía los anillos de la película", explicó entre risas la intérprete.

"Ahora hay mucho cuidado con los menores y no se les puede fotografiar, pero en ese momento era tremendo. Y recuerdo que según me puse de parto, a los tres días me dan el alta y había tal follón en la calle del hospital que dijimos 'vámonos para casa'", explicó Ana Belén recordando la agresividad de los medios cuando dio a luz a su primer hijo, desvelando el plan que siguieron para que ningún fotógrafo les cazase.

"Entonces, dos amigos nuestros salieron por la puerta principal con el bebé y una chaqueta por encima, y nosotros salimos por el garaje", recordó la cantante dejando sorprendido a Pablo Motos. "Iban persiguiéndonos por todo Madrid, insultándonos desde las motos llamándonos cabrones. Y decíamos pero si solo hemos sido padres...", subrayó la intérprete, visiblemente afectada al recordar esa época.