Terremoto en la programación de RTVE: La 2 cancela 'Sukha' y 'Trivial Pursuit' este martes y 'Cifras y letras' cambia de horario

La programación de La 2 sufrirá un gran terremoto de cambios este martes 14 de abril debido a la emisión de un nuevo partido de la selección femenina de fútbol para la clasificación del Mundial. Así, parte de la parrilla de tarde y access prime time de la cadena se verán alteradas.

'Malas Lenguas' con Jesús Cintora se mantendrá en su horario habitual pero el resto de programas de la tarde y del access de la cadena pública si que desaparecerán de la parrilla o se verán obligados a cambiar de horario.

De esta forma, tanto el magacín cultural 'Sukha' con Pablo González Batista y Susana Castañón como 'Trivial Pursuit' con Egoitz Txurruka desaparecerán el martes de la programación para dejar su hueco al partido que enfrentará a la selección femenina de fútbol con Inglaterra a partir de las 19:40 horas.

Así, a las 19:40 horas La 2 emitirá un pequeño previo del partido para conectar en directo a las 20:00 horas con el encuentro en el que España tratará de conseguir una nueva victoria de cara a la clasificación para el Mundial.

La emisión del partido hará que 'Cifras y letras' también se vea afectado. Para empezar, el concurso que conduce Aitor Albizua no ofrecerá su habitual reposición y por otro lado, la entrega de estreno comenzará en torno a las 21:55 horas con lo que se retrasará unos minutos con respecto a lo habitual.

Así queda la programación de La 2 este martes 14 de abril: