Anunciados los invitados de 'El Hormiguero' en su última semana antes del parón de Navidad contra 'La Revuelta' 

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 15 al jueves 18 de diciembre a partir de las 21:50 horas. Y ante su última semana de competencia de este año contra David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada para despedir el 2025.

Después de una semana en la que el presentador recibió a Salva Reina y Alejo Sauras, se reencontró con Edurne, entrevistó una vez más a Manuel Carrasco y cerró la semana por todo lo alto con la visita de Dan Brown y la colaboración especial de Isabel Preysler en la tertulia de actualidad, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La última semana de entrevistas del año en 'El Hormiguero' quedará inaugurada con la visita de Malú, que regresará al programa con su nuevo sencillo 'El intento' y todos los detalles de su nueva gira. El martes, Abraham Mateo aterrizará por primera vez en el programa de las hormigas para celebrar sus 20 años de carrera y el reciente éxito de 'Quiero decirte'.

El miércoles queda reservado para Cristina Pedroche, que acudirá a su cita habitual con el espacio de Antena 3 como cada año para dar alguna que otra pista sobre su vestido de las Campanadas 2025. Y el jueves, Pablo Motos y su equipo despedirán el 2025 recibiendo a Karlos Arguiñano, que se reencontrará con el presentador con su nuevo libro de recetas bajo el brazo.

Lunes 15 - Malú

'El Hormiguero' arrancará su última semana de entrevistas del 2025 recibiendo una vez más a Malú, que regresará al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de 'Live Las Ventas', la serie de conciertos en Madrid que celebrará a principios de año y que reunirá a sus fans durante siete noches para corear sus temas más conocidos, incluido 'El intento', su último single

Martes 16 - Abraham Mateo

El martes queda reservado para Abraham Mateo, que visitará a Pablo Motos por primera vez para celebrar sus 20 años carrera y repasar el reciente éxito mundial de 'Quiero decirte', su tema junto a Ana Mena lanzado en 2022 que ha regresado con más fuerza que nunca a las listas gracias a la aparición de ambos en la película 'Culpa nuestra'.

Miércoles 17 - Cristina Pedroche

El miércoles, como es habitual cada año, Cristina Pedroche hará parada en 'El Hormiguero' para adelantar todos los detalles posibles de su vestido de las Campanadas de Antena 3, que cada año se rodea de misterio hasta minutos antes de la medianoche, cuando desvela la sorpresa final junto a Alberto Chicote en su habitual localización de la Puerta del Sol.

Jueves 18 - Karlos Arguiñano

El jueves, Karlos Arguiñano será el encargado de protagonizar la última entrevista del año, y lo hará para celebrar su lanzamiento más reciente: 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan', en el cual reúne una vez más su selección de platos imprescindibles, dictando los pasos uno a uno al igual que hace en 'Cocina abierta' cada día en Antena 3