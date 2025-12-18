¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 18 de diciembre?

Tras faltar a su cita con la audiencia este miércoles con motivo del partido de Copa del Rey entre el Talavera F.C. y el Real Madrid C.F., 'La Revuelta' de David Broncano regresa este jueves a la parrilla de TVE con el que será su último programa del año.

Y es que al igual que Pablo Motos, ambos espacios se despiden de la audiencia para tomarse unas semanas de descanso durante las navidades y regresarán por todo lo alto en enero con nuevas entregas.

Aunque si que habrá una gran diferencia entre ambos. Mientras Antena 3 mantendrá su estrategia de emitir reposiciones de 'El Hormiguero', TVE ha decidido cambiar de rumbo este año como ya hiciera en verano y no ofrecerá reposiciones de 'La revuelta' en access prime time. Es más, el próximo lunes La 1 estrenará su nuevo talent 'ARIA, locos por la ópera' a partir de las 21:40 horas.

¿Quién visita 'La Revuelta' de David Broncano este jueves?

¿Pero quién visita hoy jueves, 18 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más en su plató a Karlos Arguiñano. El cocinero y presentador de 'Cocina abierta' en Antena 3 llega con su nuevo libro bajo el brazo, 'Cocina para todos'. Las 560 recetas que nunca fallan, que ya está disponible.

Por su parte, David Broncano podría recibir a Oriol Plá. El actor que ganó el Emmy Internacional a Mejor Actor por su papel en 'Yo, adicto' de Disney+ visitará 'La Revuelta' para hablar del estreno de la película 'Emergency exit', el último trabajo de Marisa Paredes antes de fallecer hace ahora un año.