¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 18 de diciembre?

Tras faltar a su cita con la audiencia este miércoles con motivo del partido de Copa del Rey entre el Talavera F.C. y el Real Madrid C.F., 'La Revuelta' de David Broncano regresa este jueves a la parrilla de TVE con el que será su último programa del año.
Y es que al igual que Pablo Motos, ambos espacios se despiden de la audiencia para tomarse unas semanas de descanso durante las navidades y regresarán por todo lo alto en enero con nuevas entregas.
Aunque si que habrá una gran diferencia entre ambos. Mientras Antena 3 mantendrá su estrategia de emitir reposiciones de 'El Hormiguero', TVE ha decidido cambiar de rumbo este año como ya hiciera en verano y no ofrecerá reposiciones de 'La revuelta' en access prime time. Es más, el próximo lunes La 1 estrenará su nuevo talent 'ARIA, locos por la ópera' a partir de las 21:40 horas.
¿Quién visita 'La Revuelta' de David Broncano este jueves?
¿Pero quién visita hoy jueves, 18 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más en su plató a Karlos Arguiñano. El cocinero y presentador de 'Cocina abierta' en Antena 3 llega con su nuevo libro bajo el brazo, 'Cocina para todos'. Las 560 recetas que nunca fallan, que ya está disponible.
Por su parte, David Broncano podría recibir a Oriol Plá. El actor que ganó el Emmy Internacional a Mejor Actor por su papel en 'Yo, adicto' de Disney+ visitará 'La Revuelta' para hablar del estreno de la película 'Emergency exit', el último trabajo de Marisa Paredes antes de fallecer hace ahora un año.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram