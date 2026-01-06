Incredulidad con este minuto de Ayuso hablando sobre Venezuela que deja estupefacta hasta a Susanna Griso

Bajo el paraguas informativo de la detención de Nicolás Maduro tras el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela, Isabel Díaz Ayuso regresaba a la pequeña pantalla este lunes con su intervención en 'Espejo Público'. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se vio en un aprieto ante las preguntas de Susanna Griso y las redes han terminado viralizando el momento con una lluvia de críticas.
"Venezuela es un estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la ONU, en informes de distintos años", comenzaba enumerando la líder del Partido Popular en un vídeo que ha corrido como la pólvora en redes ya que parece apreciarse cómo la presidenta madrileña está leyendo un guion durante toda su aparición en el matinal de Antena 3.
Isabel Díaz Ayuso recibe una oleada de críticas en redes por su "bochornosa" intervención en 'Espejo Público' sobre Maduro
Sin perder de vista su información, Isabel Díaz Ayuso parecía dispuesta a seguir enumerando sus argumentos sobre el gobierno de Nicolás Maduro y sus crímenes, pero Susanna Griso terminó deteniéndola al no entender el fin de su intervención. "Presidenta, siendo todo eso cierto, Trump no ha hecho ninguna referencia a lo que usted está haciendo, solo ha hablado del petróleo", le preguntó entonces la presentadora, dejando visiblemente descolocada a la entrevistada.
"No, porque… efectivamente, lo que se está estudiando ahora son las redes de narcotráficos", comenzó a balbucear la líder del Partido Popular en Madrid sin saber cómo reconducir la conversación y apartando la mirada. "Insisto, siendo todo eso cierto, los cargos que pesarían sobre Maduro, pesarían también sobre Desy Rodríguez y otros. Entiende usted que apueste la administración Trump por los lugartenientes de Maduro, ¿tiene eso sentido?", insistió la periodista ante su evidente desconcierto.
"A ver, yo creo que no conozco los informes ni las operaciones militares que se están ejecutando. Sí sé que Venezuela se ha convertido en un narcoestado", terminó respondiendo Isabel Díaz Ayuso en un intento de escapar de la incómoda escena sin éxito, pues en redes su accidentada respuesta se ha convertido en uno de los temas más virales de esta entrada de año.
"En cuanto termina de leer y la preguntan cosas con sentido empieza a balbucear y a decir tonterías porque no tiene ni idea de política internacional", ha señalado un espectador en X. "El ridículo de Ayuso es mayúsculo, y eso qué las preguntas incómodas se las hace un medio amigo", ha sentenciado otro usuario de la plataforma.
Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.