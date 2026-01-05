'Espejo Público' da la estocada a Mediaset: ficha a este rostro de sus realitys como colaboradora y ceba otro "robo"

'Espejo Público' ha anunciado este lunes 5 de enero que, con el nuevo año, el espacio sumará nuevos rostros como colaboradores, Así, Susanna Griso, Miquel Valls y compañía han destapado que el sofá de 'Más Espejo' se ampliará a partir del próximo miércoles para recibir por primera vez a un rostro televisivo que siempre ha estado vinculado a Mediaset con su participación en varios realities de Telecinco.

"Estas 3 cajas contienen el futuro inmediato de Más espejo. Las novedades de esta temporada. Todo está ahí dentro y no lo sabe nadie", advertía Miquel Valls a sus compañeros este lunes, adelantando que la vuelta de Navidades llega cargada de sorpresas. Así, Gema López, Susanna Griso y Pilar Vidal se acercaban a las misteriosas cajas para poner fin al misterio.

Laura Matamoros da el salto a Atresmedia y se convierte en el fichaje sorpresa de 'Espejo Público'

Así, Gema López abría un sobre en el que se podía leer "nueva colaboradora" para más tarde mostrar a la audiencia una fotografía de Laura Matamoros. "A mí me gusta, me encanta porque es deslenguada, me gusta políticamente…", aseguraba la antigua colaboradora de 'Sálvame' sobre la hija de Kiko Matamoros, que tras alzarse ganadora de 'GH VIP 4' en 2016 sumó varias apariciones en distintos espacios de Telecinco, además de participar en 'Supervivientes 2024'.

'Espejo Público' anuncia a Laura Matamoros como nueva colaboradora

Todo un cambio de registro para la televisiva, que aparcará su guerra televisiva con Makoke propia de los platós de Mediaset para sumarse al elenco de colaboradores de 'Espejo Público'. "Bueno, vale, venga, bienvenida", ha señalado Susanna Griso sin saber cómo reaccionar al último fichaje del magacín mientras Miquel Valls anunciaba que la influencer se incorporará a 'Más Espejo' este mismo miércoles.

A su vez, Valls ha adelantado una de las nuevas secciones que llegarán este año al matinal de Antena 3. "El espejo de las emociones", ha anunciado el presentador, desvelando el nombre del nuevo apartado del magacín. "Nos va a ir muy bien a todos, a los espectadores, a nosotros, para hablar con absoluta libertad sobre salud mental", ha añadido el catalán sin desvelar más detalles.

Más tarde, Susanna Griso terminaba abriendo la caja de "Robo", anunciando la llegada de otro colaborador a 'Espejo Público' cuya identidad han mantenido en secreto. "Espejo Público' va a tener otro nuevo colaborador, que procede de otro sitio distinto, y el miércoles vamos a salir de dudas porque estará aquí", ha anunciado Miquel Valls dejando entre ver que el rostro televisivo llegará directo desde otro programa.