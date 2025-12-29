El guiño de Jordi Évole a Nacho Cano en su regreso a La Sexta con un claro recado a Isabel Díaz Ayuso

Desde hace días, La Sexta anuncia el regreso de 'Lo de Évole'. Y para el regreso del programa, Jordi Évole no ha dudado en reunir a un coro que canta "lo lo lo" al ritmo de 'Un año más', la célebre canción de Mecano que suena cada Nochevieja y que el propio Nacho Cano cantará dentro de la retransmisión de las Campanadas de Mediaset.

Con esto, 'Lo de Évole' no duda en lanzar un guiño al que fuera uno de los componentes del grupo español que triunfó en los años 80 y primeros de los 90 con temas como 'La fuerza del destino', 'Mujer contra mujer' o 'Hijo de la luna' y que ha sido noticia este 2025 por el caso que investigaba la posible contratación ilegal de los becarios de sus musicales y por haber iniciado una guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para ello, Jordi Évole ha querido utilizar a Nacho Cano con la intención de convencer a Isabel Díaz Ayuso para que de una vez por todas acepte una entrevista suya en 'Lo de Évole'. Y es que hasta ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid es uno de los rostros que se le resiste al catalán.

"En la Puerta del Sol. Como el año que fue. ¿Qué más tenemos que hacer Isabel para que vengas a Lo de Évole?", se pregunta el presentador de La Sexta en su cuenta de "X". "Ojalá Nacho Cano lo vea", termina diciendo.

De esta manera, 'Lo de Évole' regresará en enero a La Sexta como una de las principales bazas de la cadena de Atresmedia para el arranque del año y luchar por mantenerse como la cuarta cadena más vista de la televisión pues este mes de diciembre mantiene una fuerte pugna con Cuatro.