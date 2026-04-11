Audiencias | 'Tu cara me suena 13' arrasa alzándose como el mejor estreno del curso y deja a la competencia a años luz

'Tu cara me suena' ha vuelto a hacer alarde de su extraordinario poderío en audiencias y ha arrasado en la gala de estreno de la decimotercera temporada con un gran 20,9% de cuota de pantalla y 1.746.000 espectadores de media.

Estos arrolladores datos, que cobran más relevancia y mérito en el contexto actual que atraviesa la televisión, le convierten, eso sí, en el peor arranque histórico en espectadores, siendo además la cuota más baja desde la sexta edición. Con respecto al año pasado, 'TCMS' pierde más de tres puntos porcentuales y más de medio millón de seguidores.

VUELA el estreno de la T13 de #TuCaraMeSuena en el prime de @antena3com alcanzando el 20.9% de cuota, 1.746.000 y 38.3% de fidelidad



🎤 IMPRESIONANTE capacidad de llamada sumando 4.563.000 espectadores únicos



🎤 Contenido no informativo + visto ayer#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/FEcNq3Sb0C — Dos30' (@Dos30TV) April 11, 2026

Histórico de audiencia de los estrenos de 'Tu cara me suena':

TCMS 1: 14% y 2.064.000

TCMS 2: 20,3% y 3.119.000

TCMS 3: 19,4% y 2.807.000

TCMS 4: 21,9% y 3.142.000

TCMS 5: 25,3% y 3.303.000

TCMS 6: 20,6% y 2.608.000

TCMS 7: 22,2% y 2.648.000

TCMS 8: 22,6% y 3.183.000

TCMS 9: 23,7% y 2.749.000

TCMS 10: 22,9% y 2.408.000

TCMS 11: 24% y 2.213.000

TCMS 12: 24,1% y 2.250.000

TCMS 13: 20,9% y 1.746.000

Pese al descenso, el estreno de 'Tu cara me suena 13' fue líder indiscutible y el programa no informativo más visto del día, dejando a la competencia a años luz en mayor o menor medida. En franja, aventajó a Telecinco en 8,5 puntos y a La 1 de RTVE en nada más y nada menos que en 14,4 puntos.

En segunda posición se quedó 'De Viernes' con Kiko Rivera, que aguantó el golpe con cierta entereza al registrar un 11,8% y 967.000 espectadores de media, creciendo incluso seis décimas con respecto a la semana anterior y siendo su 4º mejor promedio del 2026.

Más lejos se situó La 1 de RTVE, que pinchó estrepitosamente con las películas 'Misión Imposible: Nación Secreta' y 'Misión Imposible ll' con un 7,3% y 5,5% respectivamente. Por su parte, el cine de Cuatro anotó un destacado 8% de share medio frente a 'Equipo de investigación' en La Sexta, que se conformó con un 4,2%.

Radiografía del estreno de 'Tu cara me suena 13'

A continuación, analizamos en profundidad el rendimiento de la gala 1 de 'Tu cara me suena 13' en Antena 3 en base a un exhaustivo informe cualitativo elaborado en exclusiva por la consultora Dos30':

El debut de 'TCMS' lideró en todos los targets, pero despuntó especialmente en jóvenes (13-24 años) como suele ser habitual con un 22,3%, en niños (4-12 años) con un 24,9%, en adultos (45-64 años) con un 21,4% y en mayores de 65 años con otro reseñable 20,3%. Por su parte, el target comercial, el más valorado por los anunciantes, fue de un 21,6%.

Audiencias segmentadas por edad, sexo o clase | Dos30'

Por Comunidades Autónomas, el inicio de 'Tu cara me suena 12' sobresalió con mucha fuerza en Murcia (27,4%), Aragón (27,2%) y Canarias (26,3%), sus mejores mercados. La Comunidad Valenciana (24,3%), Castilla-La Mancha (23,4%), Castilla y León (22,8%) y Madrid (21,8%) también superaron la media nacional.

Resultados por CCAA | Dos30'

Por último, en cuanto a su curva minuto a minuto, podemos ver que empezó en un 15,4% y llegó a subir por encima de la barrera del 25% de share. Su minuto más visto se produjo a las 23:12 horas con un 20,9% y 2.218.000 espectadores. Y su cuota máxima se alcanzó a las 01:08 horas con un 26,6%.