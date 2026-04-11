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Audiencias | 'Tu cara me suena 13' arrasa alzándose como el mejor estreno del curso y deja a la competencia a años luz

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

El talent de imitaciones de Antena 3 arranca su decimotercera edición coronándose como el mejor estreno del curso televisivo al firmar un formidable 20,9% y congregar a más de 1,7 millones de espectadores. Eso sí, pierde medio millón de seguidores respecto a la anterior edición y se convierte en el inicio de 'Tu cara me suena' más flojo en miles

Estreno de 'Tu cara me suena 13' y logo de Antena 3
Estreno de 'Tu cara me suena 13' y logo de Antena 3 | Montaje El Televisero

'Tu cara me suena' ha vuelto a hacer alarde de su extraordinario poderío en audiencias y ha arrasado en la gala de estreno de la decimotercera temporada con un gran 20,9% de cuota de pantalla y 1.746.000 espectadores de media. 

Estos arrolladores datos, que cobran más relevancia y mérito en el contexto actual que atraviesa la televisión, le convierten, eso sí, en el peor arranque histórico en espectadores, siendo además la cuota más baja desde la sexta edición. Con respecto al año pasado, 'TCMS' pierde más de tres puntos porcentuales y más de medio millón de seguidores.

Histórico de audiencia de los estrenos de 'Tu cara me suena': 

  • TCMS 1: 14% y 2.064.000
  • TCMS 2: 20,3% y 3.119.000
  • TCMS 3: 19,4% y 2.807.000
  • TCMS 4: 21,9% y 3.142.000
  • TCMS 5: 25,3% y 3.303.000
  • TCMS 6: 20,6% y 2.608.000
  • TCMS 7: 22,2% y 2.648.000
  • TCMS 8: 22,6% y 3.183.000
  • TCMS 9: 23,7% y 2.749.000
  • TCMS 10: 22,9% y 2.408.000
  • TCMS 11: 24% y 2.213.000
  • TCMS 12: 24,1% y 2.250.000
  • TCMS 13: 20,9% y 1.746.000

Pese al descenso, el estreno de 'Tu cara me suena 13' fue líder indiscutible y el programa no informativo más visto del día, dejando a la competencia a años luz en mayor o menor medida. En franja, aventajó a Telecinco en 8,5 puntos y a La 1 de RTVE en nada más y nada menos que en 14,4 puntos

En segunda posición se quedó 'De Viernes' con Kiko Rivera, que aguantó el golpe con cierta entereza al registrar un 11,8% y 967.000 espectadores de media, creciendo incluso seis décimas con respecto a la semana anterior y siendo su 4º mejor promedio del 2026.

Más lejos se situó La 1 de RTVE, que pinchó estrepitosamente con las películas 'Misión Imposible: Nación Secreta' y 'Misión Imposible ll' con un 7,3% y 5,5% respectivamente. Por su parte, el cine de Cuatro anotó un destacado 8% de share medio frente a 'Equipo de investigación' en La Sexta, que se conformó con un 4,2%.

Radiografía del estreno de 'Tu cara me suena 13'

A continuación, analizamos en profundidad el rendimiento de la gala 1 de 'Tu cara me suena 13' en Antena 3 en base a un exhaustivo informe cualitativo elaborado en exclusiva por la consultora Dos30':

El debut de 'TCMS' lideró en todos los targets, pero despuntó especialmente en jóvenes (13-24 años) como suele ser habitual con un 22,3%, en niños (4-12 años) con un 24,9%, en adultos (45-64 años) con un 21,4% y en mayores de 65 años con otro reseñable 20,3%. Por su parte, el target comercial, el más valorado por los anunciantes, fue de un 21,6%.

Audiencias segmentadas por edad, sexo o clase | Dos30'

Por Comunidades Autónomas, el inicio de 'Tu cara me suena 12' sobresalió con mucha fuerza en Murcia (27,4%), Aragón (27,2%) y Canarias (26,3%), sus mejores mercados. La Comunidad Valenciana (24,3%), Castilla-La Mancha (23,4%), Castilla y León (22,8%) y Madrid (21,8%) también superaron la media nacional.

Resultados por CCAA | Dos30'

Por último, en cuanto a su curva minuto a minuto, podemos ver que empezó en un 15,4% y llegó a subir por encima de la barrera del 25% de share. Su minuto más visto se produjo a las 23:12 horas con un 20,9% y 2.218.000 espectadores. Y su cuota máxima se alcanzó a las 01:08 horas con un 26,6%.

Curva minuto a minuto de la Gala 1 de 'TCMS' | Dos30'

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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