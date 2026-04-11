La audiencia dicta sentencia al estreno de 'Tu cara me suena 13' en Antena 3, y hay división con una crítica repetida

Antena 3 ha estrenado este viernes 'Tu cara me suena 13'. Así, el programa más visto de la televisión ha regresado a nuestras vidas para entretenernos y disfrutar de la noche del viernes con las imitaciones de sus concursantes.

Así, este viernes hemos podido conocer a los nueve famosos que lucharán cada semana por conseguir ganar cada gala del talent show presentado por Manel Fuentes y hacer la mejor imitación de la noche.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los nueve concursantes famosos que tratarán de demostrar sus dotes como imitadores y tomar el relevo de Melani García como ganador/a de esta edición.

Como ya es habitual, cada semana, las actuaciones de los concursantes son valoradas por el jurado en el que se mantienen el presidente, Àngel Llácer, Lolita Flores, Chenoa y Florentino Fernández, que repite por segundo año consecutivo tras tomar el relevo de Carlos Latre en la pasada edición.

En su arranque ha contado con un número musical muy aplaudido por la audiencia con la participación de Melani imitando a Rosalía, Agoney haciendo de Bad Bunny y Angy metiéndose en la piel de Aitana junto a todo el elenco de esta edición.

El veredicto del público a lo nuevo de 'Tu cara me suena'

Y como era de esperar, las redes se han llenado de comentarios sobre el estreno de 'Tu cara me suena 13' en Antena 3 con muchos espectadores celebrando la vuelta del "mejor programa de la televisión".

Este programa es increíble, gente. Vaya arranque y qué temazos. Marca España. #TCMSEstreno. pic.twitter.com/x8v362fCz8 — r o u s ⎊ (@R_Myriam) April 10, 2026

Está chulo el cambio del plató #TCMSEstreno — Valkiria 💜❄️ (@Kenziegoth) April 10, 2026

Una maravilla ver de nuevo @TuCaraMSuena en pantalla. Probablemente, el mejor programa de televisión en España de la mano de los genios del entretenimiento que son @Gestmusic #TCMSEstreno — José Antoral (@antoral) April 10, 2026

Por fin un programa de calidad en la televisión. Un buen comienzo. #TCMSEstreno pic.twitter.com/BEPg2dCjqC — Pilila Queen Campashian (@bolita_naranjo) April 10, 2026

Me gusta tantísimo tener a cantantes míticos atreviéndose a jugar con la carrera tan asentada… me emociona y es un verdadero honor #TCMSEstreno — Richard Pena (@Richard_Pena_M) April 10, 2026

Está clarísimo que el ganador de esta edición estará entre JKBello y María Parrado, y los dos me súper encantan #TCMSEstreno — Raico Romero (@Raiquillo) April 10, 2026

Críticas al casting desconocido y a Florentino Fernández

No obstante, no todo han sido críticas positivas pues también hay bastantes espectadores que han cuestionado que este año el casting está lleno de rostros desconocidos.

Jesulin igual que Bertín sentado con las pierna abierta 🙈🙈 #TCMSEstreno — Saucejo77 (@saucejo771) April 10, 2026

Me sigue sobrando mucho Flo #TCMSEstreno — Super Gusi ‎۞ 💚🤍💚 (@Gusijose1980) April 10, 2026

Menuda edición coñazo. Entre que no hay nadie relevante entre el casting y que todos y absolutamente todos cantan bien, parece más una función de teatro que un programa de entretenimiento. Me duermo en vivo. #TCMSEstreno — Giorgio (@giorgiotrains) April 10, 2026

La manera en la que Flo no aporta nada 🥴 #TCMSEstreno — James (@JamesRobin_) April 10, 2026

Este año el casting me parece flojillo, pero a ver qué nos depara 🙂 #TCMSEstreno — Verónica Lis (@nelvelis) April 10, 2026

El año pasado al Bertín y este año al Jesulín, siempre tienen que traer a un señoro 😑 #TCMSEstreno pic.twitter.com/0H0WGP25tD — Javi Fdez 💙 (@jvfdez7) April 10, 2026

Este año el casting se llama TU CARA NO ME SUENA #TCMSestreno — jolupan 2.0 (@josekm25) April 10, 2026

#TCMSEstreno No me convence pero nada el casting, malísimo. Además vienen del insuperable del año pasado. — MarianoDPG (@MarianoDPG94) April 10, 2026

Creo que me desconectare esta edición del programa por primera vez porque este casting no genera feeling #TCMSEstreno — mercedes martinez (@mercedesmurcian) April 10, 2026