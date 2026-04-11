La audiencia dicta sentencia al estreno de 'Tu cara me suena 13' en Antena 3, y hay división con una crítica repetida

Antena 3 ha estrenado este viernes 'Tu cara me suena 13'. Así, el programa más visto de la televisión ha regresado a nuestras vidas para entretenernos y disfrutar de la noche del viernes con las imitaciones de sus concursantes.
Así, este viernes hemos podido conocer a los nueve famosos que lucharán cada semana por conseguir ganar cada gala del talent show presentado por Manel Fuentes y hacer la mejor imitación de la noche.
Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los nueve concursantes famosos que tratarán de demostrar sus dotes como imitadores y tomar el relevo de Melani García como ganador/a de esta edición.
Como ya es habitual, cada semana, las actuaciones de los concursantes son valoradas por el jurado en el que se mantienen el presidente, Àngel Llácer, Lolita Flores, Chenoa y Florentino Fernández, que repite por segundo año consecutivo tras tomar el relevo de Carlos Latre en la pasada edición.
En su arranque ha contado con un número musical muy aplaudido por la audiencia con la participación de Melani imitando a Rosalía, Agoney haciendo de Bad Bunny y Angy metiéndose en la piel de Aitana junto a todo el elenco de esta edición.
El veredicto del público a lo nuevo de 'Tu cara me suena'
Y como era de esperar, las redes se han llenado de comentarios sobre el estreno de 'Tu cara me suena 13' en Antena 3 con muchos espectadores celebrando la vuelta del "mejor programa de la televisión".
Críticas al casting desconocido y a Florentino Fernández
No obstante, no todo han sido críticas positivas pues también hay bastantes espectadores que han cuestionado que este año el casting está lleno de rostros desconocidos.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.