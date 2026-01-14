La 1 de TVE acoge como exclusiva esta desconcertante decisión de Julio Iglesias en plena polémica por las denuncias

'Mañaneros 360' ha repasado en La 1 de TVE el desorbitado eco mundial del escándalo en el que se ha visto envuelto Julio Iglesias, acusado de acoso y agresión sexual y de trata de seres humanos; presuntos hechos que ya están en manos de la Audiencia Nacional. La noticia ha recorrido medio mundo y el programa matinal de la cadena pública ha contado con Jordi Martín, periodista de Univisión, la cadena estadounidense que ha participado en la investigación junto a ElDiario.es.

Adela González, presentadora del formato, ha conectado con el también paparazzi para que desvelara en exclusiva los últimos movimientos del cantante en mitad de la denuncia de dos de sus extrabajadoras, sustentada en un relato absolutamente estremecedor que no deja de copar programas y abrir informativos. Y, al hilo, Martín ha aportado un dato muy llamativo a la par que desconcertante.

"Julio Iglesias cada vez pasa menos tiempo en República Dominicana. Él era socio del grupo Punta Cana junto al empresario más adinerado del país, pero ha terminado mal con él y por eso se fue a Bahamas y pasa poco tiempo ahí. Pero justo hace un mes, en diciembre, volvió porque tenía que asistir a la inauguración de un hotel de Pepe Hidalgo (empresario dedicado al sector inmobiliario en el país caribeño). Había confirmado que iría, pero a última hora declinó", ha comenzado revelando el citado periodista en La 1 de TVE.

No obstante, la información más relevante y sorprendente llegaba después. "A principios de enero, me llega que pretende vender la casa de Galicia que compró en julio y por la que pagó cinco millones de euros", ha desvelado Jordi Martín.

"Me dicen que Julio Iglesias quiere ponerla a la venta porque no tiene intención de venir a España en los próximos meses", ha proseguido detallando el comunicador en su participación en TVE, deslizando una causa-efecto con lo publicado en las últimas horas: "Entiendo que ya tenía conocimiento de lo que se le venía en España".

Antes de concluir su intervención en 'Mañaneros 360', Martín ha puesto énfasis en lo raro de este movimiento dado que le consta que en los últimos meses se estaba habilitando esa vivienda para pasar temporadas en ella.