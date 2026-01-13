Nueva programación en La 1 de RTVE: Cancela la emisión de 'La Revuelta' y recorta 'Aquí la tierra' este miércoles

TVE vuelve a alterar su programación de prime time este miércoles por culpa de la Copa del Rey. Así, la emisión del partido entre el Albacete y el Real Madrid obligará a La 1 a reajustar su parrilla de access y prime time llevando a que 'La Revuelta' de David Broncano tenga que hacer un parón.

Y es que aunque lo habitual ha sido que 'La Revuelta' saltara al prime time cuando se ofrecía fútbol en su horario original, esta vez La 1 ha optado por dejar fuera de la parrilla al programa de David Broncano para hacer hueco a otro de sus formatos que se había quedado descolgado durante las navidades.

De esta manera, tal y como ya promociona y se puede ver en el adelanto de programación, La 1 sustituirá este miércoles 'La Revuelta' por el partido de Copa del Rey y posteriormente por las dos últimas entregas de 'Dra. Fabiola Jones', que vuelve a estrenar ubicación después de quedarse fuera de la parrilla en navidades.

Un cambio de programación que también afectará a otro de los buques insignia de la parrilla diaria de La 1 pues 'Aquí la tierra' verá reducida su duración este miércoles pasando a emitirse únicamente de 20:25 a 20:45 horas justo antes del arranque del partido de octavos de final de la competición deportiva que enfrentará al Albacete con el nuevo Real Madrid de Álvaro Arbeloa.

Y tras el fútbol como decimos, La 1 de TVE retomará la emisión de 'Dra. Fabiola Jones' después de retirar el formato divulgativo de la parrilla tras su mínimo de audiencia (8,6%) en el access prime time del martes como relevo de 'La Revuelta' en la primera semana de navidades. Además, teniendo en cuenta que solo quedaban dos entregas del programa, la cadena pública ha decidido acelerar el final y emitirlas del tirón para dar por finalizada esta primera temporada del programa.

Mientras, 'La Revuelta' de David Broncano retomará su emisión habitual el próximo jueves justo antes de ofrecer la gran final de 'Hasta el fin del mundo'. Con ello, La 1 de TVE ya prepara el terreno dejando sus noches libres para lanzar algunas de sus nuevas apuestas de entretenimiento como 'DecoMasters', 'Top Chef: dulces y famosos' o 'The Floor'.

Así queda la programación de este miércoles: