RTVE toma medidas drásticas ante el tropiezo del programa de Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró en La 1

Hace justo una semana que TVE sorprendía al anunciar el estreno de 'Directo a la gente', un especial de 'Directo al grano' en el prime time del viernes con Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora para analizar toda la actualidad tras toda la situación de Venezuela por la detención de Nicolás Maduro.

Un movimiento con el que La 1 de TVE pretendía contrarrestar al estreno de la nueva edición de 'El desafío' en Antena 3 y con el scoop de Rocío Flores en 'De Viernes' y con el que aprovechaba además para seguir fomentando su apuesta por la actualidad informativa ante los grandes datos de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' en la mañana y de 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' en la tarde.

Sin embargo, este especial de 'Directo a la gente' resultó ser todo un fracaso en audiencia. Y es que el programa de Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora se quedó en un pobre 6,9% de cuota de pantalla y 602.000 espectadores cayendo así a la cuarta posición por detrás tanto de 'El desafío', 'De Viernes' y el cine de Cuatro y con 'Equipo de investigación' pisándole los talones en La Sexta.

Después de este pinchazo en audiencias y de las críticas que recibió por parte del Consejo de Informativos y de los sindicatos, RTVE ha tomado la decisión de no seguir apostando por 'Directo a la gente' y recuperar su programación habitual de los viernes.

Así, este viernes 16 de enero, la programación de prime time de La 1 estará formada por una entrega de 'Viaje al centro de la tele' a partir de las 21:45 horas y posteriormente por doble sesión de 'Plan de C1ne' con un ciclo de cine dedicado a la saga de 'Misión imposible' con Tom Cruise. En concreto, a partir de las 22:10 ofrecerá 'Misión Imposible: Protocolo fantasma' y después la primera parte de dicha saga.

Con este cambio, TVE desecha la idea de llevar 'Directo al grano' al prime time y recupera su apuesta por el cine mientras que tanto los equipos de los programas de Marta Flich y Gonzalo Miró como de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora pueden estar tranquilos porque seguirán emitiéndose con grandes datos en sobremesa y en la tarde.

Así queda la programación de prime time de La 1 este viernes: