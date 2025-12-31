La 1 de TVE pincha en audiencias y paga así las consecuencias de un fallido giro de parrilla en la noche

TVE sorprendió cambiando su programación nocturna de este martes, 30 de diciembre, penúltima noche del año, tras la acusada bajada en audiencias de dos de sus principales apuestas de la temporada: 'Hasta el fin del mundo' y 'Dra. Fabiola Jones'.

La cadena pública determinó reubicar ambos espacios -que se venían ofreciendo en la noche del miércoles y jueves respectivamente- en el access y prime time del martes como sustitutos de 'La Revuelta' y 'Late Xou' con Marc Giró, de descanso por vacaciones.

Sin embargo, el resultado en audiencias fue bastante negativo: el espacio de la veterinaria Fabiola Jones anotó un 8,6% de share y el docu-reality en el que seis parejas de famosos recorren Latinoamérica y que conduce Paula Vázquez anotó también su mínimo histórico al marcar un 9,7% de cuota.

Por ello, la dirección de TVE se movilizó rápido y cambió su estrategia para esta segunda semana de Navidad, retirando 'Dra. Fabiola Jones' y 'Hasta el fin del mundo' del martes y dejando en el aire su próxima emisión, que tendrá lugar tras las fiestas en fechas que pronto se concretarán. Así, el canal pretendía proteger ambos productos para retomarlos en otro momento más adecuado.

En su lugar, La 1 optaba por recuperar 'La Revuelta' con una reposición del programa más visto del año, en el que Rosalía concedió una entrevista a David Broncano. Recordemos que marcó máximo histórico con un 20,4% y 2,7 millones de espectadores.

Justo después, la cadena programó una noche temática de 'Viaje al centro de la tele', con el estreno de 'Versión española' y las redifusiones posteriores de los programas 'Los nº 1 de los 70' y 'Especial Mecano'. El objetivo, mejorar los registros del anterior martes.

No obstante, TVE ha sufrido un nuevo tropiezo con esta estrategia de programación. El refrito de 'La Revuelta' con Rosalía marcó un pobre 8% y 875.000 espectadores de media. Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' igualó ese maltrecho 8%, con apenas 600 mil seguidores en su entrega de estreno. El liderazgo fue para la reposición de 'El Hormiguero' (12,3%) y 'Renacer' (10%) en Antena 3 en una noche de martes muy descafeinada.

Este pinchazo provocó que La 1 de TVE mermara su promedio diario (11,5%) a pesar de la espectacular tarde que vivió el canal con 'Directo al grano' (11,9%), 'Valle Salvaje' (12,3%), 'La Promesa' (13,2%), 'Malas Lenguas' (12%) y 'Aquí la tierra' (13,6%); y la formidable mañana que cosechó con 'La hora de La 1' (20,9%) y 'Mañaneros 360' (13,2%).



