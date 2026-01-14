Alianza histórica de RTVE y Prime Video, con este convenio inédito sobre la programación de La 1, La 2 o Canal 24 horas

RTVE quiere ir más allá de su ya exitosa plataforma de streaming, RTVE Play, donde están disponibles todos sus contenidos en directo y a la carta de forma gratuita, y ha dado un histórico paso al sellar con Amazon Prime Video un acuerdo inédito que consiste en incorporar los cinco canales en directo de la corporación pública a su catálogo en España.

Ha sido Prime Video quien ha anunciado este convenio sin precedentes para distribuir los canales de RTVE a partir de este mismo jueves, 14 de enero. Así, desde hoy, los usuarios de la plataforma en nuestro país podrán acceder a las emisiones en vivo y en directo de La 1, La 2, Canal 24 horas, Teledeporte y Clan. El servicio estará habilitado como parte de la suscripción Prime y sin coste adicional (4,99€ al mes o 49,90€ al año).

Esta interesante simbiosis entre ambas compañías ofrece a los espectadores españoles "una forma conveniente de descubrir y disfrutar de la diversa programación de RTVE a través de Prime Video con una sección dedicada en la página principal de TV en Directo", se traslada desde Amazon.

Como apuntamos, el lanzamiento de los canales de RTVE en España a través de Prime Video se ha producido este miércoles. Como resultado, la plataforma logra poseer una ventana de directo permanente y contar con los contenidos y eventos que solo ofrece la televisión estatal. Por su parte, RTVE también gana con esta alianza y abre un nuevo horizonte para llegar a más espectadores y, de paso, atraerlos en una época dorada en audiencias.

Si bien, Prime Video desgrana que albergará toda la cobertura deportiva como La Vuelta a España y eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos con Teledeporte; las noticias y programas de actualidad a través de la cobertura ininterrumpida del Canal 24 horas; los espacios de información, ficción y entretenimiento más populares como 'Hasta el fin del mundo', 'Masterchef' y 'La Promesa' por La 1; el contenido cultural y documental de La 2, incluyendo formatos tan míticos como 'Saber y ganar', 'Días de cine' y 'La noche temática'; y la programación infantil de Clan con 'Peppa Pig', 'Momonster' y 'Los Lunnis'.

"Tras las exitosas integraciones de suscripciones adicionales en toda Europa, nos complace enormemente ampliar nuestra colaboración con RTVE con este acuerdo que permitirá a nuestros suscriptores Prime en España acceder a la oferta completa de canales de RTVE directamente desde Prime Video", declara Elisabetta Carruba, directora de Canales en EMEA en Prime Video.

"Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de entretenimiento más completa, reuniendo contenido de máxima calidad en un único servicio de streaming y consolidando así a Prime Video como un destino de referencia para el entretenimiento en España", concluye la ejecutiva al valorar el acuerdo.



