RTVE acapara las nominaciones de los Goya 2026, con esta laureada película del franquismo entre las más destacadas

Este pasado martes, se produjo la lectura de nominados de la 40ª edición de los Premios Goya 2026, en una gala que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como maestros de ceremonias y que se retransmitirá en La 1 de RTVE como cada año con un gran despliegue y una programación especial.

Y precisamente la corporación pública domina las nominaciones a los máximos galardones del cine nacional que concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Las 28 películas participadas y documentales coproducidos por RTVE suman un total de 90.

Encabeza el ranking 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con trece nominaciones a mejor película, dirección, guion original, actor protagonista (Miguel Garcés), actriz protagonista (Patricia López Arnaiz), actor de reparto (Juan Minujín), actriz de reparto (Nagore Aranburu), actriz revelación (Blanca Soroa), dirección de producción, dirección de fotografía, montaje, diseño de vestuario y sonido.

Destaca también 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga, con 9 nominaciones a mejor película, dirección, guion original, música original, actor protagonista (José Ramón Soroiz), actor de reparto (Kandido Uranga), dirección de fotografía, dirección de arte y maquillaje y peluquería.

El podio lo completa la comedia dramática sobre el franquismo que arrasó en taquilla en su estreno en cines y que fue muy aclamada. Hablamos de 'La Cena', dirigida por Manuel Gómez Pereira, con ocho nominaciones: película, guion adaptado, canción original, actor protagonista (Alberto San Juan), actriz de reparto (Elvira Mínguez), actriz revelación (Nora Hernández), dirección de arte y diseño de vestuario.

Les siguen 'Sorda', de Eva Libertad; 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar; y 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez, con 7 nominaciones cada una. Por otro lado, 'Romería' suma seis, 'Ciudad sin sueño' de Guillermo Galoe cinco y 'Gaua', de Paul Urkijo, acumula tres.

Con dos nominaciones se alzan ‘La furia’, de Gemma Blasco; ‘Muy lejos’, de Gerard Oms; ‘Estrany riu’, de Jaume Claret; ‘Los tortuga’, de Belén Funes; ‘Una quinta portuguesa’ y ‘Tardes de soledad’, dirigida por Albert Serra. Y con una nominación cuentan ‘Parecido a un asesinato’, de Antonio Hernández; ‘El talento’, de Polo Menárguez; ‘La buena letra’, de Celia Rico Clavellino; ‘La tregua’, de Miguel Ángel Vivas; ‘Leo & Lou’, de Carlos Solano; ‘Mi amiga Eva’, de Cesc Gay; y ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo.

Además, cuatro de los cinco documentales nominados son también de RTVE: ‘Tardes de soledad’, ‘Eloy de la Iglesia. Adicto al cine’, ‘Todos somos Gaza’ y ‘The Sleeper. El Caravaggio perdido’.

Por último, entre las películas que optan al Goya a mejor película de animación hay otras tres participadas por RTVE: ‘Decorado’, dirigida por Alberto Vázquez; ‘Bella’, de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco; y ‘El tesoro de Barracuda’, de Adrià García.



