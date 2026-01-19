La politóloga Arantxa Tirado dice punto final a 'Espejo Público' y denuncia lo sucedido: "Se ridiculiza y manipula"

La politóloga Arantxa Tirado ha lanzado un extenso comunicado anunciando su decisión de dejar de colaborar en 'Espejo Público' después del fuerte enfrentamiento que vivió el pasado viernes con Elisa Beni al hablar de Venezuela.

Ya el pasado viernes, Arantxa Tirado denunció que se habían cruzado varias líneas rojas. "Esta ha sido una mañana especialmente desagradable en Espejo Público. Hoy se han pasado varias líneas del mínimo respeto debido. Y no hablo sólo por lo que me afecta a mí como persona y el cuestionamiento a mi profesionalidad (mi único patrimonio) sino, sobre todo, por el irrespeto a las ideas que trato de articular en medio de interrupciones constantes", se quejaba.

"No existe libertad de expresión ni pluralidad en los medios cuando no se trata con igual respeto a todo los enfoques políticos. Tampoco hay un debate honesto cuando ciertas posiciones tienen una cuota de pantalla pero sólo para ser ridiculizadas o provocar el escarnio público. No estoy descubriendo nada. Tampoco es la primera vez que me pasa. No soy ingenua. Sé cómo funciona y por qué funciona así. Pero no me pienso quedar callada, menos aquí donde me puedo explayar soltando todos los "rollos" que quiera a quien sí tiene disposición de leerme o escucharme", sentenciaba entonces.

Esta denuncia de Arantxa Tirado llegaba después del fuerte enfrentamiento que había mantenido con Elisa Beni en el programa de Susanna Griso después de que el programa mostrara como Nicolás Maduro se dirigía a la propia Tirado en el pasado con tono cercano y le preguntaran a su colaboradora por su relación con el presidente de Venezuela encarcelado por el gobierno de EEUU.

Arantxa Tirado abandona 'Espejo Público' tras su desencuentro con Elisa Beni

Unos días después, y tras haber reflexionado sobre lo sucedido en el programa, Arantxa Tirado ha decidido abandonar definitivamente su puesto en 'Espejo Público'. "Paso a compartiros que he decidido poner punto final a mis colaboraciones con 'Espejo Público'. Hace un año acepté participar para aportar un análisis distinto en un programa de máxima audiencia que llega a muchas casas y bares de nuestros barrios", empieza anunciando.

"Sin embargo, después de la experiencia del viernes pasado, me queda definitivamente claro que no hay ningún interés en que pueda desarrollar un punto de vista alternativo a la opinión mayoritaria en estas tertulias, y que mi presencia ahí sólo sirve para legitimar una pluralidad que no es tal. Como ya dije hace días, no hay libertad de expresión ni pluralidad cuando determinadas ideas, y quienes las representan, no tienen el mismo trato ni el mismo respeto que merecen otros análisis", recalca.

"Precisamente, por respeto a mis ideas, que son las de muchas otras personas que no siempre tienen voces que las representen en los medios, creo que merecemos estar en espacios donde se den las condiciones para su mejor defensa y huir de aquellos lugares donde sólo se incorpora otra visión para caricaturizarla, ridiculizarla o manipularla", sentencia Arantxa Tirado sobre lo sucedido en 'Espejo Público'.

Asimismo, la hasta ahora colaboradora de Susanna Griso confiesa que "como politóloga, además, tampoco quiero formar parte de un espectáculo en que, en lugar de poder abordar los temas de la actualidad política, debo dedicar gran parte del tiempo a defenderme, profesional y políticamente". "Algo que no pasa cuando quienes opinan defienden el 'statu quo' capitalista o muestran críticas en el marco de posibilidad que otorga el poder económico y político. No quiero que mis alumnos naturalicen la falta de respeto hacia esta profesión cuando no estás alineada con la mayoría", añade.