Santiago Segura anuncia la fecha de llegada de la película 'Torrente Presidente' a esta plataforma de streaming

'Torrente Presidente', la sexta parte de la saga cinematográfica dirigida y protagonizada por Santiago Segura está batiendo todo los récords. En apenas cuatro días desde su estreno, la película ha superado el millón de espectadores, colocándose como el cuarto mejor estreno en la historia del cine español, solo superada por 'Lo Imposible' (2012) de Juan Antonio Bayona, y la tercera y cuarta parte de 'Torrente' (2005 y 2011).

Solo el fin de semana de su estreno, 'Torrente Presidente' recaudó la friolera de 7.246.844 euros. Cifras de otra época. Y es que desde su debut en 1998, el personaje al que da vida Santiago Segura se ha convertido en todo un imán. Pero, para los que prefieran esperar a que se emita en televisión, ya hay fecha prevista para el estreno, según ha revelado el propio cineasta.

Por el momento, no hay aún fijados día y hora exactos para el estreno de la sexta saga de 'Torrente' en Netflix, pero su director y guionista ya ha confirmado a través de las redes sociales la fecha aproximada de su lanzamiento en streaming. Un usuario de X le preguntó cuando estará disponible para alquilar o comprar en alguna plataforma 'Torrente Presidente'. A lo que él respondió: "Pues yo creo que para verano estará en Netflix".

Pues yo creo que para verano estará en Netflix. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 15, 2026

Santiago Segura da las claves del éxito de 'Torrente'

Para el director cinematográfico, la clave del éxito de su saga está en esa capacidad colectiva de convertir en humor nuestras propias contradicciones. Según explica en una entrevista a Cinemanía, el personaje conecta porque exagera defectos reconocibles y los convierte en sátira: "Somos un país que se ríe de sí mismo". Aunque también vincula el éxito de 'Torrente' a un cierto hartazgo social: "España está hasta las narices de la clase política que tenemos ahora, que tiene mucha menos clase de la que debería".

Del mismo modo, Santiago Segura también lamenta la falta de nivel en la política actual: "Comparado con políticos de hace no tanto, no entiendo cómo estos que tenemos ahora no pueden estar más asentados y ser más discursivos, debatir con clase y elegancia y no insultarse todo el rato, aportar soluciones, sumar, intentar una concordia". Por ello, defiende una convivencia basada en el entendimiento: "Yo no necesito odiar a mi vecino porque piense diferente a mí. Estamos en el mismo barco. Bien se hunda o bien salga a flote, estamos todos dentro".

El actor echa la vista atrás para recordar con nostalgia a políticos del pasado: "Me parece alucinante que Fraga y Carrillo pudieran estar departiendo amigablemente e ir a un debate juntos". Ese contraste, evidencia el "enconamiento que hay ahora", lamenta. "Todo esto me dice de España que nos reímos de las parodias y las sátiras. En España es donde ha triunfado la novela picaresca, un género que de alguna forma mantiene vivo a Torrente", sentencia Santiago Segura.