'MasterChef Junior' presenta su mudanza a Disney+ con dardos a RTVE, y anuncia dos grandes cambios y su fecha de estreno

Después de que hace dos semanas saltara la bomba de que 'MasterChef Junior' dará el salto en exclusiva a Disney+ en su nueva edición tras once años en TVE; este lunes la plataforma ha presentado la nueva era del talent de cocina producido por Shine Iberia en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero y en la que se han revelado todos los detalles de este insólito acuerdo y las novedades con las que contará el formato.

Tras once ediciones en La 1 y después de que el año pasado la versión infantil del talent de cocina no viera la luz en TVE, Shine Iberia ha llegado a un acuerdo con Disney+ para la producción en exclusiva de la duodécima edición del formato. Con ello, la nueva temporada se podrá ver únicamente en la plataforma de streaming desde el 18 de diciembre.

'MasterChef Junior 12' contará con cinco entregas de 90 minutos y se podrán disfrutar en Disney+ el 18, 22 y 25 de diciembre así como el 1 y el 6 de enero. Cada entrega se incorporará al catálogo de la plataforma sobre las 9 de la mañana. Será a partir de ahí cuando el público podrá disfrutar del programa y verlo cómo y cuando quiera sin necesidad de estar esperando a una hora determinada para visionarlo.

Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ ha definido este movimiento como "muy ilusionante". "Es un formato que ha conectado con el público de distintas generaciones durante una década. Tiene emoción, tiene humor, tiene cocina, y creemos que es un paso muy natural para Disney", ha defendido al principio de la presentación. En este sentido, la directiva, ha recalcado que la apuesta por producir de forma exclusiva 'MasterChef Junior' es un paso más allá en la apuesta de Disney+ por la producción local. "Hemos empezado siempre por series y esta es nuestra primera apuesta por el entretenimiento no guionizado. Estamos muy ilusionados y muy seguros de que va a funcionar porque es un público que tenemos en la plataforma y que es muy fiel al formato", ha seguido reconociendo.

Por su parte, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y productora ejecutiva del talent, no ha dudado en decir que para ellos Disney+ era el "lugar natural" en el que un formato como 'MasterChef Junior' tenía que estar. "No hay un socio mejor, era el socio natural. Siempre hemos buscado en MasterChef Junior un público que es el que tiene la plataforma. Un público familiar, con unos valores que tiene el formato: el trabajo en equipo, el respeto, el compañerismo, la creatividad, esa naturalidad que te dan los niños... Estamos felices porque creemos que estamos donde tenemos que estar", ha sentenciado.

El "renacimiento" de 'MasterChef Junior' tras su desaparición en RTVE y un desgaste en sus audiencias

Durante la presentación, se ha preguntado por los motivos que llevaron a Disney+ a apostar por producir en exclusiva 'MasterChef Junior' después de que haya sido la versión del talent de cocina que más desgaste ha demostrado tener en audiencia. Y a ese respecto, Sofía Fábregas ha querido dejar muy claro que "es una decisión que nace del contenido y no de los resultados".

"El contenido no cambió nunca, cuando hacía datos importantísimos, cuando hacía datos menos importantes. La decisión siempre vino por una afinidad y un complemento a lo que ya estábamos haciendo por el contenido local", ha insistido la directiva después de poner en valor lo bien que funciona 'MasterChef' en la plataforma después del acuerdo alcanzado con RTVE y que permite ver 'MasterChef Celebrity Legends' al día siguiente de su emisión en La 1 así como una versión exclusiva del mismo en un resumen.

En ese momento, Macarena Rey no ha dudado en lanzar algunos dardos a RTVE por el maltrato que realizó a 'MasterChef Junior' en sus últimas ediciones. "Es muy importante cuándo se programan las cosas. Un contenido de niños programado a las 11 y cuarto de la noche, y el día 12 de enero o el día 6 de diciembre, cuando es un contenido navideño, como que no. Nosotros hemos llegado a emitir el programa fuera de fecha de Navidad. Claro, eso afecta. Cuando se ha emitido en las fechas que se tenía que emitir, funcionaba", ha refrendado la productora. "Pero como esas decisiones no son nuestras, pues...", ha terminado diciendo.

Por otro lado, Macarena Rey ha aseverado que para ella esta nueva etapa de 'MasterChef Junior' en Disney Plus es un "renacer". "Es un renacimiento porque hemos estado dos años sin emitir porque TVE no veía el formato para hacerlo en Navidad. Y ahora renacemos porque llevamos dos años durmiendo. Y para nosotros es muy importante que 'MasterChef Junior' se haga porque el público infantil es muy consumidor del formato", ha añadido.

Asimismo, la productora tampoco ha tenido reparos en lanzar otro recado a TVE por los horarios de 'MasterChef Celebrity Legends' al cuestionarle por la valoración que hace Shine Iberia de sus datos de audiencia. "Es la hora de emisión del prime time de todas las cadenas. No solo de Televisión Española. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que marca la cadena. ¿Nos gustaría empezar antes? Sí, pero como a todos los productores que hacemos productos de prime time. Pero bueno, se ha decidido en general que se empieza tarde y ahí estamos", ha soltado.

Un 'MasterChef Junior' más ágil y con el sello de Disney

Con respecto a la mecánica de 'MasterChef Junior', Sofía Fábregas ha confesado que han querido mantener la esencia del formato porque es un programa con unos espectadores muy fieles. "El reto era no tocar la identidad. Había que hacerlo más corto por el consumo de la plataforma, pero por lo demás todo se mantiene", ha confesado sobre el primer gran cambio que afectará a su duración. En ese sentido, se ha confirmado que Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja se mantendrán como jurado del talent.

En cuanto a la mecánica, Macarena Rey ha avanzado que para hacerlo más ágil se ha prescindido de una de las pruebas, de modo que en cada entrega habrá dos retos. "Hemos hecho una estructura mixta. Hay programas en los que combinamos plató con exteriores y otros en los que hay dos pruebas de plató", ha advertido al respecto de otro de sus grandes cambios.

"El tono seguirá siendo muy nuestro, didáctico y con mucho humor", ha destacado Macarena Rey. "Además, ganamos todo ese contenido que hace diferente a Disney, que es todo su universo y podremos usar por fin muchas de sus licencias", ha añadido la productora. "También tendremos invitados muy queridos por los niños y que son afines al universo de Disney+", ha concluido nombrando a algunos rostros como Santiago Segura, Florentino Fernández y el chef Martín Berasategui.

Con respecto al premio no habrá cambios. El ganador de 'MasterChef Junior' recibirá 12.000 euros así como el trofeo del programa y la realización de un curso en la Basque Cullinary Center. Asimismo, a lo largo de los programas los aspirantes podrán ganar otros premios como viajes a Eurodisney.