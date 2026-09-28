RTVE mueve de franja 'La Revuelta' y suprime parte de las emisiones de 'Aquí la Tierra' en La 1 esta semana a causa de la Nations League

El torneo continental UEFA Nations League se sigue jugando en abierto en RTVE y, esta semana, dos nuevos partidos provocarán importantes alteraciones en la programación ordinaria de La 1, con incidencia directa -una vez más- en el programa divulgativo 'Aquí la Tierra' y en 'La Revuelta' de David Broncano.

Para empezar, este martes, 29 de septiembre, la cadena pública principal acogerá el segundo choque de la Selección Española, la vigente campeona del mundo. En este caso, tras su victoria frente a Inglaterra en Wembley, el conjunto liderado por Luis de la Fuente se medirá ante la Croacia de Luka Modric.

El encuentro deportivo, que se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, se ofrecerá entre las 20:45 y las 22:40 horas en La 1; precedido de un previo que dará comienzo a partir de las 20:35 horas. De modo que afectará de lleno a 'Aquí la tierra', al 'Telediario 2' de Pepa Bueno y a 'La Revuelta'.

El espacio diario presentado por el meteorólogo Jacob Petrus quedará suprimido de la parrilla vespertina en su totalidad en favor de ese preámbulo del España-Croacia de la Nations League y de una pequeña ampliación de 'Malas Lenguas', que concluirá a las 20:35 y no a las 20:25 horas como reajuste de programación de TVE.

A continuación, la segunda edición del informativo, dirigido y conducido por Pepa Bueno, quedará relegada a un espacio de apenas unos minutos de duración en el tiempo de descanso (21:30 a 21:45 horas). Y 'La Revuelta', por su parte, se verá desplazada de franja. Tal y como sucedió el pasado jueves, David Broncano cambiará el access por el prime time en una edición reducida que dará comienzo tras el fútbol y que concluirá a las 23:20 horas.

Así, el show producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa solo contará con cuarenta minutos de duración aproximadamente, según lo indicado en la EPG, para poder dar paso desde las 23:20 horas a la nueva temporada de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez.

Así queda la programación de La 1 de TVE este martes:

20:35 horas - Previo UEFA Nations League

20:45 horas - España-Croacia

22:40 horas - 'La Revuelta'

23:20 horas - 'Al cielo con ella' (nueva temporada)

00:40 horas - 'Al cielo con ella' (reposición)

Además, conviene subrayar que, en su caso particular, 'Aquí la Tierra' no solo desaparecerá de la parrilla de La 1 de RTVE este martes 29, también quedará fuera de antena el próximo viernes 2 de octubre. Y es que, en esa jornada, el canal estatal también retransmitirá el Francia-Italia entre las 20:45 y las 22:40 horas. Es decir, el formato tan solo ofrecerá tres entregas esta semana.