Nacho Abad corta el debate en 'En boca de todos' por la escalada verbal entre Marcos de Quinto y Ramón Espinar: "No lo voy a tolerar"

Ramón Espinar ha vuelto a protagonizar uno de los momentos de mayor tensión en 'En boca de todos', en este caso enzarzándose en una fuerte discusión con Marcos de Quinto durante la mesa política conducida por Nacho Abad. El ex miembro de Ciudadanos ha terminado estallando entre insultos con el tertuliano habitual de Cuatro tras una escalada de tensión marcada por distintas acusaciones.

Nada más conectar con el magacín, el invitado no ha tardado en señalar al politólogo. "Ahí tenéis a este hombre, experto en vivienda protegida, porque su padre, en el año 2007, era entonces vicepresidente de Caja Madrid. Luego estuvo condenado por las 'tarjetas black' a un año menos un día de prisión", ha recordado el ex político.

Ramón Espinar se planta ante Marcos de Quinto en 'En boca de todos' por sus acusaciones: "Te voy a contestar, monstruo"

"Le dio a él, al niño, la posibilidad de tener una vivienda de protección oficial. Vivienda que se acabó de construir y escriturar en el año 2010 y que, inmediatamente, sin ni siquiera pisarla, la revendió con cierto margen", ha recordado Marcos de Quinto sobre una polémica que Ramón Espinar ya zanjó en noviembre de 2016, cuando aclaró que decidió poner en venta el piso al no poder afrontar la hipoteca.

💥Tensión en plató cuando Marcos de Quinto @MarcosdeQuinto le ha recordado a Ramón Espinar unas cositas sobre el tema de la vivienda #EnBocaDeTodos pic.twitter.com/G7PuA2Njge — Jali #STOPokupas (@jaliroller) September 28, 2026

Sin embargo, el que fue miembro de Ciudadanos no se ha quedado ahí con sus insultos al tertuliano habitual de Nacho Abad. "De vivienda pública, estos socialistas niños de papá saben muchísimo", ha sentenciado. Y Ramón Espinar no ha dudado en dirigirse con el mismo tono al invitado. "Acabas de hacer una alusión personal y te voy a contestar, monstruo", ha anunciado el politólogo.

"No se me puede imputar ninguna ilegalidad. Yo compré una vivienda pública, no protegida, a precio tasado. Y la vendí a precio tasado", ha explicando el colaborador de 'En boca de todos', condenando el intento de Marcos de Quinto de utilizar un asunto de "hace más de 20 años" para tratar de "desprestigiar" su palabra en la tertulia del programa.

"Demuestras la catadura moral que tienes, la que has tenido toda la vida, de fascista miserable sacándome un asunto de hace casi 20 años", ha sentenciado entonces el tertuliano, elevando la tensión por los aires. "Fascista lo será tu madre, ¡pero imbécil! ¿Tú me llamas a mí fascista, pedazo de imbécil? Llámale fascista a tu padre, ¿vale? No vuelvas a llamarme fascista, que estoy harto de los rojos de mierda como tú", ha contestado entre gritos el invitado.

Ha sido entonces cuando Nacho Abad se ha visto obligado a intervenir frenando de lleno los insultos. "¡No, Marcos! No voy a tolerar la escalada. No me parece bien que te llame rojo de mierda ni que le llames fascista", ha replicado el presentador, condenando con dureza la escena entre Marcos de Quinto y su colaborador habitual.

"Para llamarme fascista, me lo llamas en la cara. ¡Imbécil! Estos niñatos que les regalan pisos y luego llaman 'fascista' a la gente. ¡Vete a trabajar, hombre! ¡Trabaja en algo honrado!", ha terminado señalando el ex miembro de Ciudadanos. "He trabajado toda mi vida, el que no trabajas eres tú", ha añadido Ramón Espinar para poner fin a su desencuentro.