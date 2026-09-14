Ramón Espinar se rebela ante Nacho Abad tras su ataque a RTVE desde 'En boca de todos' y denuncia "censura" en su programa

Ramón Espinar ha firmado uno de los momentos de mayor tensión en 'En boca de todos' al protestar contra la "censura" de Nacho Abad en pleno debate. El colaborador ha confrontado al presentador de Cuatro reprochándole cómo solo da voz en las tertulias a las opiniones "de derecha", asegurando que "si no canta el cara al sol" no tiene turno de palabra en el espacio, algo que ha enfurecido al periodista.

"Estáis en un nivel... Os falta decir que nos fumigan", ha comenzado reprochando el politólogo mientras repasaban las nuevas alertas en redes sociales que apuntan a una posible nueva entrada masiva fechada para el próximo 23 de septiembre, día en el que Pedro Sánchez tiene pensado viajar a Nueva York. "No sé si va a ocurrir un hecho similar, lo que sé es que la Policía Nacional está diciendo que son alertas similares a las del 30 de julio", ha recalcado Teresa Gómez.

Sin embargo, tras un cruce de reproches y varias interrupciones, Ramón Espinar ha terminado clamando contra el tono generalizado en la tertulia de 'En boca de todos'. "Lo digo con pesar y con ninguna condescendencia, pero es imposible que nos pongamos de acuerdo en nada y que tengamos un debate serio si estáis instalados permanentemente en la magufada", ha sentenciado el colaborador de Nacho Abad.

"¿Pero cómo no va a ir el presidente del Gobierno a una reunión de la ONU en Nueva York? Entre otras cosas, la posición internacional de España se juega mucho más ahí que si el 23 no sé qué informe tiene tu periódico... ¿Me dejas hablar?", ha insistido Espinar antes de que su compañera le interrumpiese sin que el presentador salvaguardase su turno de palabra, algo que le ha enfadado.

Ramón Espinar confronta a Nacho Abad, que le quita el turno de palabra en 'En boca de todos': "Si no canto el 'Cara al sol' no puedo hablar"

Ha sido entonces cuando Ramón Espinar ha estallado contra el presentador y sus compañeros. "Es que es imposible, son 7 turnos seguidos y llevo callado toda la mañana. Cada vez que intento hablar o me interrumpe el moderador o me interrumpe alguien de la derecha", ha sentenciado antes de que el conductor de Cuatro le reprendiese de lleno. "Esto es muy sencillo, ella habla de contenidos, ¿por qué te tienes que meter con su periódico", ha señalado Abad.

"¿Además me vas a regañar tú? Es que si queréis canto el cara al sol, ¡es acojonante!", ha espetado entonces el colaborador, sin dar crédito a la escena que se había gestado tras no poder finalizar su intervención. "¿Puedo defender una posición que no sea...?", ha preguntado Espinar sin que Nacho Abad le dejase terminar. "¿Ha dicho que canta el cara al sol? ¿Ha dicho esa parida? ¿Y luego este se cree que puedes hablar de magufadas?", ha señalado entre gritos el presentador.

"¡No puedo hablar!", clamaba entonces el tertuliano, reafirmándose en su denuncia sobre la polarización de la tertulia. "Estáis diciendo magufadas, lo quiero explicar y no puedo. Primero me interrumpe ella y luego me regaña el moderador", ha denunciado. "Si tú ahora quieres que no debatamos de nada métete con Telemadrid y con Antonio Naranjo, entonces nos dedicamos a debatir sobre eso", le ha reprochado rápidamente el presentador desoyendo e invalidando su queja.

Pero los gritos de Nacho Abad no se han quedado ahí. "¡No te metas con su periódico!", insistía el presentador. "Es que lo tengo que decir porque es una magufada absoluta. Ahora me interrumpe Antonio también, si está perfectamente sincronizado para que no pueda hablar", ha recalcado Ramón Espinar. "¡Que no te metas con los medios!", ha vuelto a gritar el comunicador, abandonando cualquier oportunidad de diálogo con su tertuliano.

"Me meto con quién me da la gana Nacho, y si hay medios que dicen magufadas hay que decirlo", ha aclarado el politólogo. "¿Te metes con Televisión Española alguna vez?", le ha preguntado entonces el conductor de 'En boca de todos' con todo acusatorio. "Yo es que no le he escuchado a TVE decir ninguna magufada", se ha justificado Espinar. "¿Ah no? Cuando en 'Código 10' estábamos hablando de los informes que alertaban al Gobierno de que iba a haber una invasión, en TVE decían que qué informes...", le espetaba Nacho.

"Ahora el debate es eso y TVE", señalaba con hastío el colaborador. "Has perdido tu turno, te lo quito yo", resolvía finalmente el presentador. "Si no canto el cara al sol no me dejas hablar", ha vuelto a denunciar el colaborador. "¡Pero si me has quitado la palabra porque no he dicho lo que querías!", ha vuelto a señalar Espinar ante el gesto de sorpresa de Nacho Abad por lo que acababa de denunciar. "¿Qué buscas un titular en prensa? Es de parida", ha concluido el presentador, dando paso a Antonio Naranjo. "Vale, pues no puedo hablar si no es para criticar a Pedro Sánchez", terminaba señalando el tertuliano antes de guardar silencio en el espacio de Cuatro.