Pablo Fernández abandona 'En boca de todos' tras el insulto de Patricia Cerezo a Ione Belarra e Irene Montero: "No lo permito"

Pablo Fernández ha terminado poniendo fin a su conexión en directo con 'En boca de todos' este lunes por lo que Patricia Cerezo ha llegado a decir sobre sus compañeras de partido Irene Montero e Ione Belarra. El portavoz de Podemos se encontraba debatiendo con Ada Lluch cuando la periodista y colaboradora de Nacho Abad se ha colado en la conversación para arremeter contra su formación, haciendo que este abandonase la emisión pidiendo una disculpa.
"Me hice una foto con Donald Trump, eso no me hace influencer trumpista", ha aclarado Ada Lluch al inicio de su corto debate con Fernández, que no ha dudado en recriminar a la creadora de contenido sus vínculos en medios. "Ya, pero colaboras con Derecha Diario que es el pseudomedio de Javier Negre, que por cierto su socio está detenido por intentar asesinar a una mujer embarazada", ha sentenciado.
Sin embargo, Nacho Abad no ha dudado en frenar la escena con una seria advertencia. "Pablo, espera, una cosa. Tus peleas y tus cosas que no tengan que ver con este programa las dirimes en otro foro. No me vengas aquí a traer problemas que no son míos", ha señalado el presentador antes de que Patricia Cerezo se dirigiese a Pablo Fernández con apunte que ha terminado dinamitando la tertulia.
Pablo Fernández se planta contra Patricia Cerezo, que llama "mamarrachas" a Ione Belarra y Irene Montero en 'En boca de todos'
"Yo si quieres que demos aquí hoy opinión de dónde se colabora o se trabaja, a mí me parece que Irene Montero e Ione Belarra son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellas. Entonces si nos ponemos a faltar el respeto...", ha señalado la periodista enfureciendo al colaborador, que no daba crédito a la falta de respeto permitida en el espacio de Cuatro contra sus compañeras.
"Espero que rectifiques porque ese insulto yo no lo permito", ha comenzado advirtiendo Pablo Fernández. "Yo ya soy mayorcita y te aseguro que ni a mi madre le hago caso", le ha respondido la colaboradora de primeras. "No es necesario", ha señalado entonces Nacho Abad dirigiéndose a su compañera.
"Yo lo que he hecho es una reflexión política, entonces, en mi presencia no se insultará a compañeras mías porque no se insulta. Entonces, o rectificas Patricia o abandono la conexión ahora mismo", aseveraba el portavoz de Podemos. "Mamarracha no es un insulto", se ha justificado su compañera.
"O rectificas o me voy", ha insistido el portavoz de Unidas Podemos. " "A mí no me amenaces, Nacho es tu programa...", se ha limitado a apuntar Patricia Cerezo mientras el tertuliano desconectaba su cámara despidiéndose del programa. "Hasta luego Nacho", ha anunciado Fernández desapareciendo de pantalla. "Es que este tío viene amenazando e insultando siempre a todo el mundo", se ha escuchado decir entonces a Bárbara Royo.
A lo que su marido, Nacho Abad ha sido muy claro. "Escucha, no era necesario llamarlas mamarrachas Patri, igual que no es necesario venir a pelear sobre medios de comunicación que no son este, no es necesario. Estamos paralizando haciendo cosas así", ha terminado señalando el presentador después de que tanto Patricia Cerezo como Bárbara Royo aseguraran que era su opinión lo de "mamarrachas" y que no tenían por qué rectificar.
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