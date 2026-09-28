RTVE anuncia a los primeros invitados de Henar Álvarez y los cambios para la nueva temporada de 'Al cielo con ella' en La 1

Henar Álvarez y TVE se encuentran ultimando los detalles para el esperado regreso de 'Al cielo con ella', que arrancará su nueva temporada en La 1 el próximo martes 29 de septiembre. Así, el espacio de entrevistas dirigido por la humorista se mantiene en su día de emisión habitual con un plató renovado, nuevos contenidos y muchas sorpresas, con dos potentes invitados para su primera toma de contacto con la audiencia tras el verano.

El espacio, que saltó al prime time de La 1 a mitad de la pasada temporada para cubrir el hueco de 'Late Xou', regresa este nuevo curso fuera de competencia con Marc Giró y 'Cara al show', que se han trasladado a la noche de los miércoles en La Sexta. Y Henar Álvarez llega acompañada de un nuevo plató más elegante marcado por el terciopelo rojo, tonos dorados y una barra de bar que dará mucho juego durante las entrevistas.

Sergio Peris-Mencheta y Pilar Eyre, los primeros invitados de Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'

Sergio Peris-Mencheta será el encargado de inaugurar la nueva temporada de 'Al cielo con ella' sentándose en el nuevo sofá de Henar Álvarez para realizar un repaso de su destacada carrera como actor. director de teatro. El invitado utilizará el espacio del altavoz para presentar 'Ser yo', el nuevo documental producido por El Terrat que explora su experiencia compaginando el tratamiento contra el cáncer con los ensayos de una de sus obras.

¡Henar Álvarez está de vuelta!⛅️



📢 NUEVA TEMPORADA de #AlCieloConElla el próximo martes 29 de septiembre.



📺Después de #LaRevuelta en @La1_tve. pic.twitter.com/YEP0V6fG1t — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 22, 2026

La segunda en pasar por el renovado plató será Pilar Eyre, que hará un repaso sobre sus décadas dedicadas a la investigación y la escritura, centrándose en su fijación por crear "personajes reales", como es el caso de su último título. La escritora visita el espacio de TVE para presentar su nueva publicación, 'Sucesión', en el que la periodista explora las tensiones y entresijos de la familia real española.

La música en directo también estará presente en 'Al cielo con ella' durante su nueva etapa en La 1 con la banda del programa, los Manny Calavera. El elenco de colaboradores continúa conformado por Ana Morgade, Laura del Val, Rubén Avilés y Lamine Thior, que será el primero en pasar por plató esta temporada. Así, Henar Álvarez inicia una nueva temporada que continuará marcada por el humor, la cultura, la actualidad y conversaciones sin filtro. Estrena también nueva cabecera, con una esencia art decó y kitsch que acompaña a la nueva decoración del plató.