TVE cumple el deseo de Henar Álvarez y anuncia el regreso de 'Al cielo con ella' evitando el enfrentamiento con Marc Giró

'Al cielo con ella' ya tiene fecha de regreso en TVE. El programa conducido por Henar Álvarez, que se presentó hace dos semanas en el FesTVal de Vitoria, volverá a la pequeña pantalla el próximo martes 29 de septiembre, tras el final de 'El túnel', el concurso presentado por Jesús Vázquez.

El formato, que renovará su decorado, no se enfrentará en esta ocasión con el 'Cara al show' de Marc Giró. La cadena pública evita así el duelo con el espacio de laSexta, muy similar tanto en la línea editorial como en el contenido. Henar Álvarez regresará al prime time de La 1 después de 'La Revuelta' de Broncano, y lo hará enfrentándose a la serie turca 'En tierra lejana' (Antena 3), 'Código 10' (Cuatro), 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' (Telecinco) y 'Congelados' (laSexta).

Por lo tanto, 'Al cielo con ella' no competirá con 'Cara al show'. Y es que el programa de Marc Giró ya estrenó su nueva temporada con cambio de día, pasando a emitirse los miércoles. Un cambio de estrategia por parte de la cadena de Atresmedia al ver cómo la batalla por las audiencias en la temporada pasada la ganaba el espacio de Henar Álvarez frente al cómico catalán.

Sobre este enfrentamiento se pronunció Henar Álvarez en una entrevista en exclusiva para El Confidencial. Durante la misma, la presentadora dejó claro que no le correspondía a ella pedir un cambio en el día de emisión: "¿Yo? Por qué? Eso lo tendrá que pedir Marc", comentó entre risas. Aunque reconoció que "evidentemente no me gusta competir con Marc, porque me encanta su programa y lo quiero ver, pero primero quiero ver el mío. Entonces estaría genial ir en días diferentes, pero imagino que eso es una decisión que no me compete a mí. Yo no hago programación".

¡Henar Álvarez está de vuelta!⛅️



📢 NUEVA TEMPORADA de #AlCieloConElla el próximo martes 29 de septiembre.



📺Después de #LaRevuelta en @La1_tve. pic.twitter.com/YEP0V6fG1t — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 22, 2026

Henar Álvarez confiesa que le encantaría entrevistar a la reina Letizia: "Le hemos escrito"

En esa entrevista, Henar Álvarez también explicó que ella trabaja "activamente" en el programa, por lo que tiene bastante poder a la hora de elegir a los invitados: "Hacemos un brainstorming con nombres de gente que nos gustaría tener y luego el departamento de invitados ya hace su labor". "Lo que sí suelo pedir son cosas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, trajimos a Elaine Vilar Madruga, que es una escritora cubana; traje también a Mónica Ojeda, que es otra escritora", contó.

El late show contará en esta segunda temporada en La 1 con un plató completamente nuevo, así como una cabecera renovada. Así lo explicó la presentadora durante la presentación de 'Al cielo con ella' en el FesTVal de Vitoria: "Empezamos en RTVE Play y desde entonces no había cambiado nada. Ha sido un crecimiento constante, pero ahora que hemos parado dijimos 'vamos a hacer una imagen acorde a un programa de prime time detrás de 'La Revuelta' que somos'. Hay plató nuevo, imagen nueva y una cabecera chulísima con la que hasta lloré de la emoción".

Eso sí, a nivel de contenidos el espacio mantendrá su mordacidad intacta. Se conservará la línea editorial centrada en la perspectiva femenina, pero sin quitar ojo a la actualidad semanal. En cuanto a los invitados que pasarán por su sofá, la cómica no oculta a quién le encantaría entrevistar: "Queremos que venga la reina Letizia, le hemos escrito, nos contestó dando las gracias por la invitación y bueno… ¡seguiremos intentándolo!".

El programa continuará con los colaboradores habituales: Ana Morgade, Lamine Thior, Rubén Avilés y Laura del Val. Aunque se prepara el desembarco de nuevos rostros al equipo. Tampoco faltará la música en directo, que tendrá aún más presencia con la banda 'Los Manny Calavera', quienes volverá a poner la banda sonora. Más humor, más música, nuevas secciones y grandes invitados con los que TVE espera volver a enganchar a la audiencia.