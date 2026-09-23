La lista de invitados de 'Cara al show' de Marc Giró hoy en La Sexta, que recupera a una célebre colaboradora

'Cara al show' de Marc Giró afronta este miércoles 23 de septiembre su tercera cita con la audiencia de la temporada, y tras sumar nuevos rostros a su lista de colaboradores, el programa de La Sexta regresa con más sorpresas. El presentador se rearma esta semana con una nueva tanda de invitados para competir contra 'La Mesa' en Antena 3 y 'El Túnel', el nuevo concurso presentado por Jesús Vázquez en TVE.

La segunda entrega de Marc Giró en La Sexta tras sus vacaciones de verano se tradujo el pasado miércoles en un 4% de share y 282.000 espectadores, mientras que 'La isla de las tentaciones 11' arrasó en la franja con 14% de share y 822.000 espectadores en Telecinco. De igual forma, 'El túnel: avanza y gana' se mantuvo con un 10% de cuota de pantalla y 667.000 seguidores en TVE y 'La Mesa' consiguió un 9.6% de share y 506.000 espectadores.

Daniel Grao y Óscar Camps, los invitados de Marc Giró de esta semana en 'Cara al show'

Daniel Grao será el primero en pasar por el sofá de 'Cara al show' este miércoles para presentar su nueva serie 'A la deriva', la cual protagoniza junto a Paula Echevarría y se encuentra disponible en Atresplayer desde el pasado domingo. El actor compartirá alguna que otra anécdota sobre el rodaje y otros aspectos de su vida personal, como su afición por el baile.

Mañana MIÉRCOLES en #caraalshow con Marc Giró:



Yolanda Ramos, Daniel Grao y Òscar Camps



⏰ 23:00 h en @laSextaTV y @atresplayerpic.twitter.com/kQs8XHJ6rY — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) September 22, 2026

El segundo en encontrarse con Marc Giró será Óscar Camps, fundador de Open Arms, la organización que ha salvado a más de 73.000 personas en el Mediterráneo desde su creación en 2015. El invitado utilizará el altavoz del espacio de La Sexta para poner en manifiesto la valiosa labor de su proyecto en contraste con el fracaso de la política migratoria europea y la dura realidad de miles de migrantes.

Y tras dar la bienvenida a su elenco de colaboradores a Loles León y el periodista Sabina Urraca, 'Cara al show' recibe de vuelta esta semana a una de sus colaboradoras más celebradas de su primera temporada en la cadena. Yolanda Ramos regresará este miércoles al programa para retomar su sección, en esta ocasión con una masterclass sobre los mosquitos y anécdotas sobre su verano.