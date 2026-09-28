¿Quiénes son los primeros invitados de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 28 de septiembre en TVE?

Tras cerrar la semana con la visita de Borja Iglesias, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió finalmente a la estrella de La Roja semanas después de tener que cancelar su visita al Teatro por una lesión, viéndose obligado a conectar durante unos minutos a través de videollamada.

La visita del futbolista al espacio de TVE se tradujo en un 8.7% de share y 866.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 14.1% de share y 1.568.000 espectadores gracias a la visita de Alejandro Amenábar y 'Supervivientes All Stars' firmó un 10.1% de cuota de pantalla y 1.125.000 seguidores en su versión 'Express' en Telecinco.

Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién acudirá este lunes 28 de septiembre a 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Susana Abaitua y Maxi Iglesias, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar la nueva película que protagonizan juntos, 'Nuda Propiedad', que llegará a los cines el próximo 2 de octubre. Por su parte, David Broncano recibirá a Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez.

¡Tenemos los invitados de esta semana en @LaRevuelta_TVE, con @davidbroncano!



🔸Lunes: Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez

🔸Martes: Ferran Adrià

🔸Miércoles: Diego Luna

🔸Jueves: Ana Peleteiro y Diego González Rivas#LaRevuelta, de lunes a jueves a las 21:40 en… pic.twitter.com/1E2vOn6427 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 27, 2026

El espacio de entrevistas de TVE abre sus puertas esta semana a los dos médicos de la Paz que han conseguido un método de transplante de órganos que evita el rechazo en el receptor. 'La Revuelta' vuelve a ceder su altavoz a la investigación científica entrevistando al jefe de Transplante Pediátrico y al jefe de Hemato-oncología del Hospital de La Paz (Madrid), que desvelarán todos los detalles sobre su revolucionaria técnica.