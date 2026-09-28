Antonio Montero lanza esta opinión incendiaria sobre Belén Esteban tras ver su entrevista en 'De Viernes'

La entrevista de Belén Esteban en 'De Viernes' y su reaparición en Telecinco sigue dando mucho que hablar. Este lunes, 'El verano se mueve' ha analizado las declaraciones de la colaboradora y ha mostrado la reacción de Juls Janeiro confirmando que su padre va a demandar a la madre de su hermana. Pero si ha habido algo que ha destacado en el programa de Ion Aramendi es un enfrentamiento entre Antonio Montero y Belén Rodríguez.

Tras recordar algunas de las explosivas palabras de Belén Esteban, los colaboradores de 'El verano se mueve' se han posicionado. "Hay una gran diferencia entre las otras entrevistas de Belén y esta y es que en esta Belén ha hablado en boca de su hija porque su hija ha tenido a bien defender a su madre de lo que ha estado diciendo la otra parte. En realidad es Andrea quién lo cuenta y es imposible no empatizar con Belén y yo la vi hiper sincera en todos los momentos", ha confesado Belén Rodríguez.

"Por fin Belén ha dado fechas y cantidades de dinero. La gran damnificada es su hija Andrea, que ha querido seguir manteniendo relación con su padre hasta hace dos meses cuando le bloqueó, pero una vez más su padre le ha dado una patada", ha añadido Leticia Requejo. "Si Belén dice que el padre de Andrea es Miguel, ¿entonces que hace reclamando a Jesulín?", le ha replicado Marta López, que no ha dudado en decir que para ella fue una decepción la entrevista.

Antonio Montero y Belén Rodríguez se enfrentan por Belén Esteban

Antonio Montero y Belén Rodríguez, enfrentados en 'El verano se mueve'

Pero ha sido Antonio Montero el que ha armado el lío con su crítica hacia Belén Esteban. "Yo he visto a la Belén más triste y menos enfadada que otras veces, que parecía una frutera", ha soltado. "Un saludo a todos los fruteros y fruteras", le ha cortado Ion Aramendi. "Pero también te digo la lucha de Belén viene de un error de inicio, porque si hubiera defendido los derechos de su hija con respecto a su padre en los juzgados ella no se habría hecho millonaria en televisión, y poniendo a parir a Jesulín sistemáticamente y a la Campanario", ha empezado señalando el colaborador. "Pero que ella lo que ha hecho es defender los derechos de su hija", le ha cortado Belén Rodríguez.

"Los intereses que se defienden a base de forrarse son muy cuestionables", ha insistido Montero. "¿Y tú por qué vienes a trabajar aquí? ¿Por dinero no?", le ha vuelto a espetar Belén Rodríguez. "Eso no es trabajar, eso es otra cosa", ha recalcado Antonio Montero en su crítica. "Yo podría contar muchas cosas de mi vida y me habría forrado también, pero en mi vida he contado nada por dinero. Ella ha tenido la opción de defender los derechos de su hija en un juzgado", ha repetido el colaborador.

Lejos de quedarse ahí, Antonio Montero ha seguido cuestionando la entrevista de Belén Esteban. "El derecho de buen padre y de buena madre yo creía que ya estaba superado y no sé con qué derecho habláis de la paternidad de nadie", les ha recriminado a sus compañeras de 'El verano se mueve'. "A mí me parece súper despectivo que Belén hable de esa señora como que se la estaba tirando. ¿Qué sabe Belén de la relación que tenía Jesulín con ella?", ha sentenciado el colaborador.