RTVE anuncia el cambio de Pepa Bueno de La 1 a La 2 para conducir su prime time con Xabier Fortes por primera vez

RTVE cambia la programación nocturna de La 2 este martes 29 de septiembre por un especial informativo sobre la crisis de la vivienda que estará conducido por Pepa Bueno desde el estudio en colaboración con Xabier Fortes, que se encontrará informando in situ desde la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Además, la cobertura, que se extenderá durante toda la noche, contará con el análisis de expertos y la visión internacional de las corresponsalías.

Si bien, el desahucio de Maricarmen ha marcado un punto de inflexión en la ciudadanía, disparando la preocupación de la clase trabajadora por la vivienda y derivando en un asentamiento, cada vez más concurrido, en el centro de Madrid. Con ecos del 15-M, salvando las distancias, esta movilización en el kilómetro 0 pretende apremiar al Gobierno para que saque adelante una legislación que ponga coto a los fondos buitre y a los rentistas.

Frente a este clima social y político, en un día absolutamente clave en el que el Consejo de Ministros debe aprobar el llamado 'Decreto Maricarmen', TVE prepara un informativo extraordinario que se ofrecerá simultáneamente en La 2, en la plataforma bajo demanda RTVE Play y en el Canal 24 horas. Por tanto, sustituirá a 'La noche en 24 horas'.

Desde distintos puntos de España, reunirá a testimonios de quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda digna, de quienes están a punto de perderla o de quienes se han quedado sin un techo. Así, el programa abordará las reivindicaciones ciudadanas para las que el lanzamiento de Maricarmen se ha convertido en todo un símbolo.

Entretanto, Pepa Bueno, desde plató, entrevistará a la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y moderará una mesa de expertos y analistas en la que se encontrarán Ada Colau; los periodistas Paloma Esteban y Jesús Maraña; la catedrática Paloma Taltavull; José María Font, de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana; Javier Burón, director gerente de Nasuvinsa, sociedad pública del Gobierno de Navarra; Javier Gil, investigador del CSIC; el economista Javier Santacruz; o Carme Arcarazo, del Sindicato de Inquilinas de Cataluña.

El especial informativo en La 2 y el Canal 24 horas, que también pondrá el foco en la valoración internacional a través de la amplia red de corresponsalías de RTVE en todo el mundo, para conocer las realidades de otros países y cómo se ha abordado el problema de la vivienda en ellos, arrancará a las 22:35 horas tras 'Cifras y Letras' y se prolongará hasta bien entrada la madrugada (02:25 horas).

'Decreto Maricarmen': especial informativo sobre la crisis de la vivienda, este martes en RTVE. Conducido por @PepaBueno, con @xabierfortes desde la acampada en Sol.



🗓️ Este martes, 29 de septiembre, en directo a las 22.30 h en @la2_tve, el Canal 24 horas y @rtveplay.… pic.twitter.com/MMSTfiGcxd — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 29, 2026

Así, la corporación busca suplir la ausencia del 'Telediario 2' en La 1 este martes con motivo del partido entre España y Croacia de la UEFA Nations League, que se disputará entre las 20:45 y las 22:40 horas. De paso, también aspirará a sacar tajada en audiencias como ya ocurrió el pasado sábado con el especial de 'Malas Lenguas Noche' de Jesús Cintora, que se trasladó improvisadamente a la cadena principal del grupo ante el inicio de dicha acampada en Sol.

Así queda la programación nocturna de La 2 este martes: