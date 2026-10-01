¿Quién es hoy el invitado de 'La Revuelta' de David Broncano, en el programa de este jueves 1 de octubre en RTVE?

Tras recibir a Diego Luna, 'La Revuelta' regresa este jueves, 1 de octubre con más sorpresas para cerrar la semana de entrevistas. David Broncano recibió por primera vez al actor mexicano para descubrir todos los detalles de su nueva película 'Ceniza en la boca', que llega a las salas de cine este viernes 2 de octubre.

La visita del intérprete al espacio de La 1 de RTVE este miércoles se tradujo en 11.9% de share y 1.376.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.4% de share y 1.563.000 espectadores gracias a la visita de David Bisbal. Por otra parte, 'First Dates' logró firmar un 9.6% de cuota de pantalla y 1.106.000 espectadores en Telecinco.

José Mariano Benítez de Lugo Guillén, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita 'La Revuelta' este jueves 1 de octubre como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Hombres G, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo sencillo 'Gilipollas' y hacer un repaso de su última gira de conciertos con la que siguen recorriendo el país hasta finales de año. Por su parte, David Broncano recibirá a José Mariano Benítez de Lugo Guillén.

¿Quién es Mariano Benítez de Lugo? Te contamos todo sobre el invitado de hoy en #LaRevuelta



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Con la crisis de vivienda como centro del debate actual, el abogado de 85 acude a 'La Revuelta' como uno de los principales símbolos de la lucha contra los fondos buitres en España. Durante los más de 60 años que lleva ejerciendo, ha tomado parte en el caso Gürtel, los papeles de Bárcenas y otras causas mediáticas de corrupción.

En 2025, el veterano recibió la Medalla de la Orden Constitucional por el trabajo en su campo. Su lucha por los derechos de las familias vulnerables frente a los fondos buitre arrnacó entre 2013 y 2014, cuando inició una larga batalla judicial tras la venta de 1.860 viviendas protegidas a Blackstone por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.