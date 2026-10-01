El actor Diego Luna confronta a David Broncano en 'La Revuelta' y cuestiona las preguntas clásicas del programa: "No quiero seguir"

Diego Luna ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles para presentar su nueva película 'Ceniza en la boca', que llegará a los cines el próximo 2 de octubre. Y durante la recta final de su encuentro con David Broncano, el actor no ha dudado en tratar de evitar las preguntas clásicas por todas las vías, confrontando al presentador por las cuestiones del sexo y en dinero, explicando los motivos por los que prefería no contestar.

En cuanto el espacio de TVE ha cruzado el último tramo de la entrevista, donde el presentador suele someter a sus invitados a las dos clásicas cuestiones, el invitado de este miércoles no ha dudado en plantarse sin soltar prenda sobre su patrimonio. Hay una pregunta que es obscena y mi educación no me permite responderla... La del dinero, no te lo voy a decir, no vamos a hablar de dinero", ha expresado.

Diego Luna se pone serio en 'La Revuelta' y se niega a responder a la pregunta del dinero: "No entremos ahí"

Trazando la línea roja que no pensaba sobrepasar, Diego Luna ha confrontado al conductor de 'La Revuelta' recriminándole el silencio con respecto a su patrimonio. "Además, busqué cuántas veces tú has dicho cuánto dinero tienes y eso sí que no aparece. Es una comunicación muy horizontal la que hemos tenido para que la rompas ahora...", ha reprochado el actor, reflexionando sobre la buena entrevista que habían conseguido.

Para que luego digan que las matemáticas no son divertidas #LaRevuelta @diegoluna_ pic.twitter.com/NvACMr345t — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2026

"Lo mío está publicado en mil sitios, en el BOE, en el marca...", ha bromeado el humorista sobre su sueldo público. "Vale nos la saltamos, tampoco hace falta decir mucho porque entendemos que Diego Luna está forradísimo, pero no vamos a entrar en eso", añadía el presentador para avanzar hacia la siguiente pregunta, pensando que tendría más suerte a la hora de preguntarle por sus encuentros sexuales. "No entremos ahí", ha insistido el actor.

Así, mientras Broncano procedía a explicar la puntuación para contestar a la pregunta del sexo, Diego Luna ha terminado interrumpiéndolo con una nueva queja. "Tengo problemas estructurales con tu pregunta, cómo que dos pajas... una relación sexual no la puedes comparar. ¿Por qué cuentan las pajas?", ha señalado el invitado entre risas. "Para mí en una relación se necesitan dos, no tú y tu teléfono", ha reiterado, echando por tierra la tabla de puntos.

"Pues bien, fíjate muy bien", se limitaba a responder sobre sus encuentros sexuales del último mes, agotando la paciencia de David Broncano. "Pero dame un dato aproximado", le ha pedido el conductor de 'La Revuelta' en varias ocasiones. "Más de lo que puedo contar con los dedos, que es lo que aprendí en la escuela y no por suerte, por fortuna, sin necesidad de masturbación. Tengo una pareja", ha contestado el actor mientras el humorista redondeaba a 10. "Ya se está poniendo muy preciso esto, no quiero seguir", le ha advertido.